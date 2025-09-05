El gran eclipse lunar del 7 de septiembre de 2025: cómo y dónde ver la próxima Luna de Sangre

Este 7 de septiembre de 2025 el cielo ofrecerá uno de los espectáculos astronómicos más esperados del año: un eclipse lunar total, conocido popularmente como Luna de Sangre. Millones de personas en Europa, África, Asia y Oceanía podrán disfrutar de este fenómeno natural que teñirá la Luna de un intenso color rojizo durante más de una hora por efecto de la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre. Por supuesto, la Luna de Sangre podrá verse desde Canarias, aunque no el eclipse, ya que ocurrirá antes de la salida de la Luna. Aquí tienes más infomación sobre el eclipse lunar desde Canarias.

¿Qué es un eclipse lunar y por qué la Luna se vuelve roja?

Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre nuestro satélite. Durante la fase de totalidad, la Luna no desaparece del todo, sino que se ilumina con un característico tono rojizo. Este color se debe a que la atmósfera terrestre filtra y dispersa la luz solar: los rayos azules se desvían, mientras que los rojos atraviesan y alcanzan la superficie lunar. De ahí surge la famosa expresión de Luna de Sangre.

Horarios del eclipse lunar del 7 de septiembre de 2025

El eclipse lunar total tendrá lugar entre las 15:28 y las 20:55 horas UTC, con su punto máximo alrededor de las 18:12 UTC. En horario de España peninsular, la totalidad comenzará hacia las 19:30 horas, alcanzará el máximo a las 20:11 horas y finalizará aproximadamente a las 20:52 horas.

Calendario del eclipse en Canarias

En el caso de Canarias, la situación será muy especial: la Luna saldrá ya eclipsada en plena fase de totalidad. Esto permitirá observar cómo el satélite aparece teñido de rojo directamente desde el horizonte.

Inicio del eclipse penumbral (P1) → 15:28 h

Inicio del eclipse parcial (U1) → 16:27 h

Inicio de la totalidad (U2) → 17:30 h

Máximo del eclipse → 18:12 h

Fin de la totalidad (U3) → 18:52 h

Fin del eclipse parcial (U4) → 19:56 h

Fin del eclipse penumbral (P4) → 20:55 h

Claves para Canarias

El máximo del eclipse ocurre antes de la salida de la Luna en Canarias, por lo que no será visible desde el archipiélago.

Alrededor de las 19:30 hora local , la Luna aparecerá sobre el horizonte oriental ya teñida de rojo.

La fase parcial posterior se podrá seguir hasta casi las 22:00 hora local.

Dónde se podrá ver la Luna de Sangre

Este eclipse lunar será visible en gran parte del planeta:

Europa y España : observable casi en su totalidad, aunque en el oeste, como es el caso de Canarias, la Luna saldrá ya eclipsada.

África, Asia y Oceanía : visión completa del fenómeno.

América: no será visible, ya que en ese continente será de día.

Se calcula que más de 5.800 millones de personas podrán observar al menos una fase del eclipse lunar.

Consejos para observar el eclipse lunar

A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares son completamente seguros de contemplar a simple vista. No se necesita protección ocular, aunque unos prismáticos o un telescopio permiten apreciar mejor los matices de color y la superficie lunar.

Quienes quieran fotografiar la Luna de Sangre pueden utilizar trípode y exposición prolongada para captar la intensidad del rojo, especialmente en el momento del máximo.

Un fenómeno astronómico único en 2025

Este será el segundo y último eclipse lunar total de 2025, y también el más largo, con una fase de totalidad que se extenderá durante 82 minutos. Además, ocurrirá con la Luna cerca del perigeo (su punto más cercano a la Tierra), lo que la hará lucir más grande en el cielo. Durante el eclipse total, el satélite no estará completamente oscuro, dado que la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre teñirá de rojo la Luna.