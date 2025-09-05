Sorteos
Sorteo Euromillones del viernes 5 de septiembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 5 de septiembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 27, 30, 31, 41 y 43 y las estrellas 5 y 8.
El código del Millón ha sido el SSZ98350.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Las Palmas de Gran Canaria tiene nueva tentación: la mejor churrería de la capital con vistas al mar y un desayuno sin prisas
- Dos jóvenes patean hasta dejar inconsciente a otro que intentó mediar en una pelea en Las Palmas de Gran Canaria
- Entre croissants y macarons: así es la nueva pastelería artesanal que hornea su segunda sede en Las Palmas de Gran Canaria
- La extraña desaparición de James Nunan: hallan su barco con su perro a bordo tras 17 días sin noticias del británico
- Los guagüeros del transporte regular interurbano en Las Palmas anuncian huelga indefinida para septiembre: estas son las fechas
- Grave atropello de una guagua a una mujer en Las Palmas de Gran Canaria
- Interiorismo con raíces canarias: la reforma que conquista a miles en redes sociales
- Dramático rescate en Las Canteras: dos bañistas atrapados por la corriente durante casi una hora