Solo 47 enfermeras escolares para todos los centros isleños

Canarias cuenta con 46 enfermeras escolares para todos sus centros educativos, según un informe del Consejo General de Enfermería. De ellas, solo 22 pertenecen al proyecto público que coordinan, en colaboración, Sanidad y Educación. El resto provienen de centros privados o de otra iniciativa, a cargo del Colegio de Enfermería de Las Palmas. Para este curso escolar, que arranca en apenas tres días, se suma una nueva profesional a la plantilla pública.

En los últimos cursos, esta figura sanitaria se ha colado tanto en colegios públicos como privados para actuar ante emergencias, participar en la administración de tratamientos prescritos a escolares y fomentar hábitos saludables, entre otras tareas.

En espacios de titularidad pública, su presencia es posible gracias a un proyecto referente a nivel nacional por ser el único de todo el país que involucra a las consejerías de Educación y Sanidad. Aunque se trata de una iniciativa que ha sido muy valorada desde el inicio, lo cierto es que tras dos cursos en funcionamiento se ha quedado estancada en la fase piloto.

La responsable de la iniciativa en el Servicio Canario de Salud, Patricia Benítez, considera que por el momento pensar en tener presencia en todos los centros públicos del Archipiélago es «demasiado ambicioso». En su lugar, asegura, que lo que sí han podido hacer para este mismo curso es perfeccionar las unidades didácticas. «Hemos crecido en calidad de contenidos, así que por esa parte sí que hemos superado la fase de pilotaje».

Estas sanitarias administran tratamientos y actúan en caso de emergencia

Durante el curso pasado, el programa benefició a más de 15.600 niños, repartidos entre 62 escuelas de Educación Infantil y Primaria (CEIP) y diez Centros de Educación Especial (CEE). Unos datos que se traducen en una ratio de 700 a 800 alumnos por enfermera.

Aunque durante estos años hayan cosechado buenos resultados y, según Benítez, hayan demostrado que son una figura necesaria, el proyecto crecerá curso a curso con cautela, es decir, de manera muy progresiva.

Al respecto, la presidenta ejecutiva de la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar (ACEESE), Silvia Morales, señala que el número de efectivos es «escasísimo». Esta sanitaria ha dedicado más de trece años a la divulgación en centros escolares y asegura que muchos niños no pueden hacer su día a día normal, como otros estudiantes, porque no hay enfermeras en el colegio. «Muchas familias se ven obligadas a acudir hasta más de una vez al día porque el profesorado no sabe gestionar la patología del pequeño», relata.

A su parecer, esta figura sanitaria solo suma en Educación. «No solo atendemos a aquellos que tienen una enfermedad, sino también actuamos ante emergencias», añade. En esta línea, advierte que las crisis de ansiedad son cada vez más frecuentes entre los jóvenes.

También promueven la salud a través de ferias, talleres y otras actividades

Entre sus funciones también destaca la presencia en los comedores –bien para ayudar a estudiantes con botón gástrico, para el control de raciones en diabéticos o para gestionar alergias– y la promoción de la salud, a través de ferias, colectas para donar sangre y talleres.

La Asociación que preside lucha cada día con un objetivo final claro: lograr que haya una enfermera por centro. «Dependemos de la implicación de los políticos, porque hasta que no tengamos una legislación más sólida no terminaremos de arrancar», denuncia.