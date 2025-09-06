Canarias, protagonista de los datos meteorológicos extremos durante agosto

Agosto fue un mes de contrastes a nivel meteorológico, pero estuvo marcado por la ola de calor que azotó toda España y que dejó datos extremos en distintos puntos del país.

La Agencia Estatal de Meteorología ha sacado a la luz los datos extremos que se pudieron medir durante el octavo mes del año. Entre ellos, dos puntos geográficos de Canarias dominan sendas categorías.

Izaña, en la cumbre de Tenerife, fue el lugar en donde más horas de insolación mensual se registraron en el país, con 377,3 horas. Este dato se refiere a la cantidad total de energía solar que se ha acumulado durante un período en un lugar.

Por otra parte, la temperatura mínima más alta registrada en España tiene lugar en Gran Canaria. En Cercados de Espinos, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, la temperatura más baja durante un día fue de 30,8 grados, el 10 y 11 de agosto.

Pese a que varios puntos de las Islas registraron temperaturas superiores a los 42 grados, fue en Cádiz donde se apuntó el dato más alto de calor. En Jerez de la Frontera se vivieron 45,8 grados durante el 17 de agosto.

Frío en algunos puntos de España

A finales de mes se registró la temperatura mínima nacional. En Cantabria, concretamente en Cabaña Verónica, en Picos de Europa, con 1,6 grados. Por su parte, en los altos de Lleida, en Cap de Vaqyuèira, se registró el jueves 21 de agosto 5,5 grados de temperatura máxima durante ese día.