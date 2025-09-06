Detenido un vecino de A Coruña como responsable de un incendio forestal en agosto

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Arteixo, A Coruña, detuvo a un varón como responsable de un delito de incendio forestal ocurrido el 26 de agosto en el lugar de Cabanela, en Laxe.

Según ha informado el Instituto Armado, el fuego se extinción con gran rapidez gracias a la colaboración ciudadana y evitó un grave peligro ya que el punto de inicio se localizaba entre dos viviendas, en un camino forestal próximo a una masa arbolada.

A raíz de ello, la Guardia Civil comenzó una investigación para esclarecer el suceso e identificó, tras el análisis de la información recabado, al presunto autor del ilícito, que fue detenido.