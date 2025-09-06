Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El sorteo de Euromillones deja un premio de 65 millones de euros en Tarazona (Zaragoza)

En el mismo sorteo ha resultado agraciado con un premio de tercera categoría una apuesta realizada en Madrid

Archivo - Una mujer pasa por la Administración de loterías

Archivo - Una mujer pasa por la Administración de loterías / Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Agencias

MADRID

El dueño de un boleto de Euromillones validado en Tarazona (Zaragoza) percibirá más de 65 millones de euros al haber sido el único acertante de Primera Categoría en el sorteo celebrado este viernes, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado. En concreto, el ganador recibirá un total de 65.278.573,00 euros. El boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Tarazona, situada en el número 8 de la calle de los Fueros de Aragón.

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este viernes, 5 de septiembre, ha estado formada por los números 30, 27, 41, 31 y 43. Las estrellas son 5 y 8. La recaudación ha ascendido a 57.006.316,40 euros.

También en España ha resultado premiado un boleto acertante de Tercera Categoría que ha sido validado en Madrid, en la administración situada en la Avenida de Rafael Finat, 10. En el próximo sorteo de EuroMillones se pondrá en juego un fondo garantizado de 17 millones de euros para los acertantes de Primera Categoría.

El boleto acertante de El Millón, con código SSZ98350, ha sido validado en Benicàssim (Castellón), en el despacho situado en Santo Tomás, 19.

Este es el error más común al graduarse la vista: "No debes fiarte si te dicen en una óptica que te ha bajado o subido la miopía"

El Ejército israelí designa otra "zona humanitaria" en el sur y avanza en el norte de Gaza

El sorteo de Euromillones deja un premio de 65 millones de euros en Tarazona (Zaragoza)

El legado de Antonio Gómez Cuyás late en el film 'The Prado & The Moon'

El español Daniel Holgado domina con autoridad y muestra un gran ritmo de carrera

Víctimas de pederastia reivindican la sentencia que condena a dos jesuitas españoles en Bolivia

El español Piqueras domina la tanda libre, con caídas de Quiles y Fernández en Montmeló

