Antonio Tejera: «El término ‘Afortunadas’ tiene una fuerte carga poética»

El libro ‘Afortunadas’ parte del texto de Plinio el Viejo. ¿Qué tiene de especial este pasaje para que sea considerado la primera referencia histórica sobre Canarias?

La documentación recogida por Plinio el Viejo sobre las Islas Afortunadas, en los parágrafos 202-205 del libro VI de la Historia Natural, es una breve síntesis de la existencia de siete islas reales en el Atlántico. Su importancia proviene de la precisión acerca de su ubicación en el Atlántico, cercana y lejana de la costa africana, de la distancia que existe para llegar a ellas desde Cádiz o de Mogador, así como unas pocas pinceladas, pero muy certeras, sobre sus características físicas o biológicas. Son una serie de datos que no dejan ninguna duda de que se trata de las Islas Canarias. La primera vez, por cierto, que todo ello quedó por primera vez, bien descrito desde la Antigüedad.

¿Hubo alguna teoría sobre el descubrimiento de las Islas que le sorprendiera especialmente o que fuera injustamente olvidada?

Lo más relevante de lo contenido en el texto de Plinio, es que cuando alude a cómo fueron descubiertas las Islas, nos confirma que el primer descubridor de nombre conocido se llamaba Estacio Seboso, un latino que vivió hacia el año 50/45 antes de la Era, en una época anterior a la expedición mandada por el rey mauritano Juba II. Y la otra cuestión, injustamente olvidada, es la hipótesis de nuestro historiador del siglo XVIII, José de Viera y Clavijo quien dice que el nombre Canaria, proviene del denominado promontorio Gannaria o Cannaria que se encuentra en la costa africana, en el mismo paralelo de la isla que hoy mantiene su nombre y ha dado su denominación a todo el Archipiélago, como así lo estudiamos en el libro.

En su opinión, ¿cómo se entrelazan la arqueología y las fuentes clásicas para reconstruir este momento inicial de la historia del archipiélago?

La conjunción de la arqueología clásica, la historia antigua y las fuentes clásicas, forman un todo indisociable sin el que resulta muy difícil entender los hechos de la Antigüedad. Cada una de las disciplinas complementa y enriquece a la otra. Y este ha sido el método de trabajo que hemos utilizado y que, a nuestro juicio, resulta imprescindible para entender este largo periodo de la historia humana de la civilización occidental.

Usted ha investigado desde la antigüedad fenicia y tartesia hasta las culturas preeuropeas de Canarias. ¿De qué manera esa trayectoria le ha ayudado a comprender mejor el descubrimiento de las Islas?

El conocimiento de las culturas mediterráneas a lo largo del primer milenio de la Era, sobre todo de los fenicios, desde fines del siglo IX a.C., me ha ayudado a entender cómo se fue produciendo el conocimiento de los mares y los océanos para los habitantes que vivieron y comerciaron en sus costas durante muchos siglos. Y esa experiencia ha sido muy útil para entender cómo esa misma gente se comportó con las grandes dificultades de navegación en el Gran Océano, cuando comenzaron su exploración hacia fines del siglo VIII a.C.

¿Qué significado cree que tiene el término «Afortunadas» para los canarios? ¿Considera que tiene una carga poética e histórica?

El término Afortunadas tiene, sobre todo, una fuerte carga poética, como lo tuvo en sus orígenes míticos. Sin embargo, hemos de acostumbrarnos a que cuando el mito se hace realidad, es posible que la misma denominación sirva para referirnos, también, a un nombre histórico con el que los romanos las conocieron como realidad geográfica e histórica y con el que fueron conocidas durante siglos. Lo más importante es que sepamos siempre distinguir la dualidad que lleva consigo tal denominación. Ese es el único problema.

¿Qué aportan las ilustraciones de Roberto Perdomo a una obra de investigación como esta?

Las ilustraciones de Roberto Perdomo son siempre un regalo para la vista, pero, sobre todo, una buena síntesis en imágenes que ayuda a entender lo que se dice en el texto.

¿Considera que en la educación actual se presta suficiente atención a las fuentes clásicas que hablan de Canarias?

El problema de las fuentes clásicas relacionadas con Canarias ha generado mucha confusión, porque se han mezclado referencias míticas que nada tienen que ver con nuestro Archipiélago: las Hespérides, las islas de los Bienaventurados, La Atlántida y otros, que ha producido un cierto rechazo a la hora de su verdadera comprensión. Nuestra opinión quizá sea muy radical, pero el único texto que con toda certeza podemos confirmar que está relacionado con nuestras Islas en la Antigüedad es el de Plinio el Viejo sobre las Afortunadas. Es decir, islas reales ya bien contrastadas en donde ha pervivido una denominación antigua, vinculada con un mito que se halla enraizado con viejas tradiciones de la mitología mediterránea.

¿Qué retos y satisfacciones ha encontrado en el trabajo conjunto con Alicia García García en este y otros proyectos?

El trabajo con Alicia García es siempre enriquecedor porque ella maneja las fuentes clásicas, y yo comparto con su información la arqueología clásica y la Historia Antigua que ella maneja, igualmente, con mucho conocimiento. Es siempre un trabajo grato y muy enriquecedor y su colaboración me resulta imprescindible.

¿Qué vacíos de investigación sobre la historia antigua de Canarias considera que todavía debemos llenar?

A excepción del estudio de las culturas aborígenes de Canarias, no contamos, por ahora, con mucha información nueva sobre los casi 15 siglos que cubre la historia de Canarias, vinculada con la europea hasta que se produce el redescubrimiento de las Islas a fines del siglo XIII, y sobre todo del primer tercio del XIV. No obstante, creo que sería interesante revisar con detenimiento los muchos textos que, aunque muy repetitivos, aluden a estas islas. Quizá sea un gran reto de mucho esfuerzo, y quizá con pocos resultados, pero merecería la pena intentarlo.