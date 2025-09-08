¿Cómo estará el tiempo este martes en Canarias?

Este martes, 9 de septiembre, Canarias vivirá una jornada más fresca, gracias al descenso progresivo de las temperaturas, sobre todo en el interior. Así lo ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que también anuncia intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y baja probabilidad de lluvias, y en el resto poco nuboso o despejados, calima ligera en retirada progresiva y alisio moderado a fuerte.

Habrá rachas ocasionalmente muy fuertes en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del norte o nordeste de fuerza 4 o 5, 5 o 6, y ocasionalmente 7, marejada o fuerte marejada, y variable de fuerza 2 a 3 con marejadilla o rizada en costas del oeste, suroeste y sur de las islas.

Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros, aguaceros y tormentas ocasionales y visibilidad temporalmente regular.

Previsión del tiempo por islas para este martes:

En el norte, predominio de los cielos nubosos, con apertura de claros durante las horas centrales y baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la primera mitad del día, siendo más probable en medianías. Poco nuboso o despejado en el resto, salvo por intervalos de nubosidad alta. Calima ligera en la primera mitad del día y en retirada, sin descartar que todavía siga siendo significativa en medianías del sur. Temperaturas en descenso, siendo ligero en costas y localmente notable en zonas de interior para las diurnas. Alisio, fuerte en las vertientes sureste y noroeste con probables rachas ocasionalmente muy fuertes. En cumbres, flojo de componente norte aumentando a moderado a últimas horas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Las Palmas de Gran Canaria 22 25

Cielos poco nubosos, salvo por intervalos de altas, con predominio de los intervalos nubosos durante la madrugada y a últimas horas. Calima ligera en altura, retirándose progresivamente durante la madrugada. Temperaturas en ligero descenso, localmente moderado para las diurnas en zonas de interior y del sureste. Alisio, ocasionalmente fuerte en zonas de interior.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Arrecife 22 27

Cielos poco nubosos, salvo por intervalos de altas, con predominio de los intervalos nubosos durante la madrugada y a últimas horas. Calima ligera en altura, retirándose progresivamente durante la madrugada. Temperaturas en ligero descenso, localmente moderado para las diurnas en zonas de interior. Alisio con intervalos de fuerte en el litoral oeste y sur de Jandía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Puerto del Rosario 22 25

En el norte, predominio de los cielos nubosos. con apertura de claros durante las horas centrales y baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la primera mitad del día, siendo más probable en medianías del nordeste. Poco nuboso o despejado en el resto, salvo por intervalos de nubosidad alta y de baja en el suroeste. Calima ligera en la primera mitad del día y en retirada, sin descartar que todavía siga siendo significativa en medianías del sur. Temperaturas en descenso, siendo ligero en costas y localmente notable en zonas de interior para las diurnas. Alisio, fuerte en la vertiente sureste y punta noroeste, dondeserán probables las rachas ocasionalmente muy fuertes. En el Teide, moderado del noroeste. Brisas en costas del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 22 26

En el norte, predominio de los intervalos nubosos, con cielos nubosos durante la madrugada y a últimas horas, y baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales durante la primera mitad del día, siendo más probable en medianías. Poco nuboso o despejado en el resto, salvo por intervalos de nubosidad alta. Calima ligera en la primera mitad del día y en retirada, sin descartar que todavía siga siendo significativa en medianías del sur. Temperaturas en descenso, siendo ligero en costas y localmente notable en zonas de interior para las diurnas. Alisio, fuerte en vertiente este y extremo noroeste con probables rachas ocasionalmente muy fuertes. En cumbres, flojo de componente norte aumentando a moderado a últimas horas. Brisas en costas del sur.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 23 27

En el norte y este, predominio de los cielos nubosos, con apertura de claros durante las horas centrales y baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales durante la primera mitad del día, siendo más probable en medianías del nordeste. Poco nuboso o despejado en el resto, salvo por intervalos de nubosidad alta y de baja por la tarde en el oeste. Calima ligera en altura, retirándose progresivamente durante la madrugada. Temperaturas en descenso, siendo ligero en costas y localmente notable en zonas de interior para las diurnas. Alisio, fuerte en el sureste y noroeste con probables rachas ocasionalmente muy fuertes, así como en la zona de El Paso.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 22 24

Predominio de los cielos poco nubosos con intervalos nuboso ocasionales en el norte, salvo por intervalos de nubosidad alta y media. Calima ligera en la primera mitad del día y en retirada, sin descartar que todavía siga siendo significativa en medianías del sur. Temperaturas en descenso, siendo ligero en costas y localmente notable en zonas de interior para las diurnas. Alisio, fuerte en los extremos sureste y noroeste con probables rachas ocasionalmente muy fuertes. En cumbres, flojo de componente norte aumentando a moderado a últimas horas. Brisas en costas del suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 17 21