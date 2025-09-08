¿Quién es Eva Harrington? La nueva reina de Drag Race España con acento canario
La reina enfatiza que su objetivo es defender a Canarias en la pasarela del programa, visibilizando el acento, el humor y la estética que nacen en el Archipiélago
La quinta temporada de Drag Race España ya tiene alineación y fecha: el elenco de 12 reinas se presentó en el Meet the Queens y la competición arranca el 28 de septiembre, con 50.000 euros de premio y el jurado habitual formado por Supremme de Luxe, Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi.
Quién es Eva Harrington
Eva Harrington es una drag performer de Tenerife e integra el reparto oficial de la temporada 5. En su perfil de presentación se define como una “diva humilde” y subraya que llega dispuesta a dejar a Canarias en lo alto. Su edad oficial es 27 años.
En el Meet the Queens, Eva se presenta con una mezcla de fuerza, feminidad y elegancia, y un humor televisivo muy directo.
Es en Tenerife donde ha actuado de forma regular y ha alimentado una comunidad en redes alrededor de su trabajo drag y musical.
Además del drag, ha publicado un EP titulado “EVASIÓN”, dato que la propia Eva destaca en su biografía. Esa faceta musical sugiere un perfil escénico con uso de voz y performance que podría ver-se en el programa.
Su propio nombre evoca a la villana icónica del cine clásico “Eva Harrington” de All About Eve (Eva al desnudo), un guiño cultural frecuente en el drag.
Su incorporación refuerza la presencia de Canarias en el franchise: una escena con identidad propia que exporta talento a la primera línea mediática.
La propia reina enfatiza que su objetivo es defender a Canarias en la pasarela del programa, visibilizando el acento, el humor y la estética que nacen en el Archipiélago.
