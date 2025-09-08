La Palma y Tenerife unen fuerzas para acoger el Centro Nacional de Vulcanología

El Gobierno de Canarias ha iniciado los preparativos para presentar la candidatura del archipiélago al futuro Centro Nacional de Vulcanología. La propuesta plantea un modelo compartido: La Palma acogería la sede administrativa, mientras que Tenerife albergaría una subsede científica dedicada a la investigación y el desarrollo tecnológico.

La iniciativa busca aprovechar la experiencia volcánica única de Canarias, reforzada tras la erupción del Tajogaite en 2021 y la actividad sísmica del Teide, consolidando al archipiélago como referente internacional en el estudio y gestión de fenómenos volcánicos.

La Palma, candidata a sede administrativa

La sede administrativa se ubicaría en el municipio de El Paso (La Palma), en una parcela ya adquirida por el Ayuntamiento con apoyo del Cabildo. Su localización, próxima a las zonas afectadas por la erupción, ofrece un valor añadido para el estudio directo de los procesos geológicos.

Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo palmero, defendió que esta propuesta conjunta “refuerza las opciones” de Canarias en la convocatoria estatal, al cumplir con los criterios de ubicación en territorios de alta actividad volcánica.

Tenerife, subsede científica y tecnológica

La candidatura se apoya también en la potencia investigadora de Tenerife, donde se ubican centros de referencia como el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) y el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER).

Involcan realiza seguimiento constante de la actividad volcánica y desarrolla herramientas para predecir y mitigar riesgos.

realiza seguimiento constante de la actividad volcánica y desarrolla herramientas para predecir y mitigar riesgos. ITER, conocido por su labor en energías renovables, cuenta con divisiones especializadas en geoquímica y geofísica volcánica.

La integración de estos recursos en la subsede aportaría una base científica y tecnológica de primer nivel al Centro Nacional de Vulcanología.

Un proyecto con impacto científico, social y económico

La creación del Centro Nacional de Vulcanología en Canarias supondría:

Avance científico : consolidación del archipiélago como líder en vulcanología a nivel europeo.

: consolidación del archipiélago como líder en vulcanología a nivel europeo. Gestión de riesgos : fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana y protocolos de seguridad.

: fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana y protocolos de seguridad. Divulgación y educación : fomento de la cultura preventiva y formación ciudadana en riesgos volcánicos.

: fomento de la cultura preventiva y formación ciudadana en riesgos volcánicos. Impacto económico: generación de empleo cualificado y oportunidades de turismo científico.

La combinación de la experiencia vivida en La Palma y la infraestructura científica de Tenerife convierte a la candidatura canaria en una de las más sólidas y estratégicas para acoger este centro nacional.