Acelerón histórico en verano para acortar la espera en Dependencia

Canarias ha aprovechado el verano para dar un acelerón histórico en Dependencia, un área donde hasta hace pocos meses había que esperar más de un año y medio para ser atendido. Tal ha sido el impulso durante el periodo estival que, de los 16.244 expedientes tramitados por Bienestar Social en esta legislatura, más de la mitad se han resuelto entre junio y agosto. En concreto, los datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales revelan que el Archipiélago ha atendido 1.615 solicitudes en junio, 2.536 en julio y 4.300 en agosto.

La gestión de solicitudes se ha disparado, sobre todo, en agosto. Si en el mismo mes de 2024 el equipo de Dependencia atendió a 193 isleños, en agosto de 2025 alcanzaron las 4.300 tramitaciones, un dato que a su vez se traduce en más de 138 resoluciones diarias. Es más, solo en estos 31 días se han resuelto casi un cuarto de los 16.244 expedientes tramitados en los dos últimos años.

Se trata de una cifra histórica para el Archipiélago que ha sido posible gracias a la combinación de tres factores: la entrada en vigor del Decreto 46/2025, el incremento de la plantilla y la prioridad otorgada a aquellos expedientes que quedaron en el limbo.

El nuevo decreto

El nuevo decreto, aprobado en abril, nació con el objetivo de simplificar los trámites. Su principal avance es que ahora el personal de Bienestar Social puede determinar, en una única visita, tanto el grado de dependencia de la persona solicitante como su Plan Individual de Atención (PIA). Desde que comenzara a aplicarse en mayo, el número de expedientes resueltos ha avanzado a buen ritmo, pero la Consejería aún arrastra una asignatura pendiente que le impide ponerse al día: las solicitudes anteriores a la entrada en vigor del decreto.

Prioridad para quienes siguen en un 'limbo'

Estas demandas deben tramitarse conforme a lo establecido en el anterior texto, que contempla la gestión de tres documentos en tres visitas distintas –una para el PIA, otra para la valoración del grado y la última para el trámite de consulta–. Muchos de ellos, por tanto, se han quedado en una especie de limbo porque tienen el derecho reconocido pero aún no reciben prestación.

Estos expedientes, resueltos a medias, se mezclan en las listas de espera con las nuevas solicitudes y terminan saturando el sistema. Para no empezar la casa por el tejado, el ejecutivo ha exigido a su plantilla dar «prioridad absoluta» a estos PIAs pendientes, una orden que explicaría el acelerón del mes de agosto. «Hemos batido el récord histórico de prestaciones porque el sistema funciona mejor que nunca», argumentó durante el Pleno de este martes la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.

Incremento de la plantilla

El verano, y en especial agosto, solía ser un periodo de muchas bajas en el que la actividad se frenaba de manera considerable; prueba de ello son los datos del curso pasado (sólo 193 resoluciones en un mes). Sin embargo, este año la Consejería ha llevado a cabo un plan de choque que le ha permitido incorporar a sus filas a 500 profesionales, 133 de ellos a la plantilla de Dependencia.

Reducción de la espera en seis meses

Durante su intervención en el Parlamento, Delgado presumió de que «nunca antes se había logrado tramitar tal volumen de expedientes». Asimismo, añadió que se había triplicado la cifra media de los meses anteriores, que se situaba entre las 600 y las 700 resoluciones, a excepción de picos puntuales.

La consejera aseguró que con los últimos esfuerzos la espera se ha reducido en más de seis meses. De seguir este ritmo, añadió, en apenas un año Canarias podría situarse dentro de los seis meses que la ley establece como plazo máximo de respuesta a las solicitudes.