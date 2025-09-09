Canarias inicia el curso con 700 docentes más para reducir ratios

Canarias afronta un serio ajuste demográfico que afecta a su sistema educativo. La natalidad en las Islas lleva una década en caída sostenida: en 2024 nacieron 10.680 niños, 277 menos que en 2023 y 4.300 menos que hace diez años. Este descenso de la natalidad, de un 23,7% en la última década, ha vaciado paulatinamente las aulas.

Ante esta tendencia descendente que afecta también al resto del país, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, presidida por el consejero Poli Suárez, promueve una incorporación de 700 docentes para incentivar una bajada de ratios y adecuar la oferta educativa a una atención hecha a medida de cada alumno, que en este año escolar decrece en 600 matrículas en las Islas.

Esta mañana más de 37.000 estudiantes de Educación Infantil (10.770), Primaria (27.016) de Gran Canaria completaron el inicio del curso escolar en el Archipiélago, al retrasarse a la jornada del martes por la festividad de El Pino. El dato de matrículas en el conjunto de Islas logra un alcance de 235.937 alumnos, distribuidos entre Infantil (30.231); Primaria (76.688), Secundaria (60.909), Bachillerato (24.980) y FP (43.129).

Regreso escalonado

El regreso al aula será escalonado durante esta semana. Los estudiantes de Educación Infantil y Primaria vuelven hoy a los centros escolares. Mañana hará lo propio el alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, mientras que las clases en Bachillerato comienzan el 11 de septiembre. Por último, los programas de Formación Profesional (FP) prevén iniciar el curso la próxima semana, en concreto el lunes día 15.

Así, el curso escolar 2025/26 arranca en Canarias con un refuerzo de 700 docentes destinado a poner en marcha la primera fase de la reducción de ratios en Infantil, Primaria y Secundaria. La Consejería del Ejecutivo canario presenta esa incorporación como la palanca operativa para aplicar los topes pactados con los sindicatos y reducir el número de estudiantes por aula.

Según Poli Suárez, «Canarias se sitúa a la cabeza del Estado con estas medidas», que garantizan «mejores condiciones y calidad de aprendizaje» y fortalece la equidad e inclusión educativa. De hecho, los datos del Instituto Canario de Estadística confirman que en 2023/24 hubo 335.080 alumnos matriculados (públicos y privados), la cifra más baja en 16 años.

El refuerzo de 700 docentes se distribuye por etapas y especialidades. En concreto, la Consejería informa de que entran 65 maestros de Educación Infantil, 121 de Primaria, 168 especialistas en Pedagogía Terapéutica (PT) y 140 orientadores en enseñanzas obligatorias, mientras que en Formación Profesional se incorporan 290 nuevos docentes. En total, el incremento de plantilla supone la creación de 114 nuevos grupos en Infantil, Primaria y Secundaria, además de 81 en FP, pese a que la matriculación global haya disminuido. Gran Canaria lidera el aumento de grupos autorizados con 41 nuevas clases (17 de Infantil 1.º ciclo, 4 de Infantil 2.º, 13 de Primaria y 7 de ESO), seguida de Tenerife con 36 nuevos grupos; el resto de las islas se reparten las plazas restantes.

El descenso global de la matrícula no implica una relajación uniforme en todo el Archipiélago. Mientras que en varias islas los centros ven reducirse el número de alumnos, otros municipios rozan el lleno total de sus aulas. El patrón se repite en zonas turísticas y de fuerte crecimiento poblacional, donde la presión demográfica se traslada directamente a los colegios e institutos.

Por municipios, las capitales de Fuerteventura y Lanzarote presentan las mayores tasas de ocupación en Infantil y Primaria, con un 85,3% y un 83,2% respectivamente. A ellas se suman Arona (82,5%) y Granadilla de Abona (82,3%), dos localidades del sur de Tenerife donde el peso de la industria turística ha generado un notable aumento de población en edad escolar. También destacan Tías (81,8%), Garafía (81,6%) y San Bartolomé (81,3%), todos con porcentajes de ocupación que superan el 80% de las plazas disponibles.

En la Educación Secundaria Obligatoria la presión vuelve a concentrarse en Tenerife, con Arona y Granadilla como los municipios más tensionados en el inicio del curso 2025/2026. La lista de aulas al límite incluye también Agüimes (82,5%), Valsequillo (82%), Santa Lucía de Tirajana (82%), Pájara (81,8%) o La Oliva (81,5%). Aunque ninguna de estas tasas supera la oferta total de plazas, el nivel de ocupación refleja que, pese a la caída de natalidad y de matrículas en el conjunto del sistema, las zonas turísticas y de expansión poblacional continúan viviendo situaciones de masificación.

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes subraya que esta realidad confirma la necesidad de una planificación territorial ajustada. Un plan del que sacan pecho y no reducen solo a los ratios, sino consoluciones de espacio, reorganización de grupos y, en algunos casos, la docencia compartida como medida transitoria.

La caída de matrícula ha sido más acusada en Infantil (–3,5%) y Primaria (–0,3%) que en Secundaria, pero en todos los niveles se observan tendencias a la baja. Esta situación permite redistribuir recursos: por ejemplo, en 2025/26 se crean 114 grupos adicionales en Infantil, Primaria y ESO pese al descenso global de alumnos.

Por otra parte, el tercer curso escolar que afronta el Ejecutivo canario asoma salpicado por el descontento de sindicatos y profesorado que renuncian a destinos en centros educativos por la tensionada situación de la vivienda y unos insostenibles precios del alquiler. La contrapartida es el acuerdo entre planchas negociadoras y la Consejería, firmado en 2022, que fructifica este curso 2025/ 2026 como una inyección de 700 docentes para lograr reducir los ratios en las aulas.

Uno de los desafíos más urgentes que sigue presente en la agenda de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes es la contención del abandono escolar temprano. Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, publicados por EFE, la tasa de abandono en el Archipiélago ha repuntado del 13,1% al 14,4% en un año, situándose casi dos puntos por encima de la media nacional del 12,6%, algo que pone de relieve una brecha persistente en el sistema educativo regional.

Otros frentes

Como medidas propuestas por la Consejería considera clave vincular la ya mencionada reducción de ratios con medidas específicas, además de tutorías individualizadas para estudiantes en riesgo, incentivos para docentes en centros vulnerables y una orientación profesional más flexible que facilite la transición hacia el mercado laboral y reduzca la deserción escolar.

El bajo rendimiento en matemáticas y comprensión lectora es otro de los grandes retos de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes. Los últimos resultados del informe PISA, publicados en 2023 con datos de 2021, confirmaron que España obtuvo la peor calificación de su historia, y Canarias volvió a situarse en los últimos puestos entre las comunidades autónomas. Con este factor en el horizonte, el alumnado canario de 4.º de ESO apenas superó el umbral mínimo de competencia en matemáticas con 435 puntos, aunque la tendencia muestra cierta mejoría respecto a 2009, cuando la brecha con la media estatal era de 48 puntos, reducida a 21 en 2018.