El esfuerzo de Canarias en educación es "el mayor de la historia", según Clavijo

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, asistió este martes a la apertura del curso escolar en Canarias en un colegio de Lanzarote, donde ha defendido que el esfuerzo que la comunidad autónoma hace en estos momentos en educación pública "es el mayor de la historia".

Clavijo inauguró el curso 2025-2026 en la escuela unitaria de Güime (San Bartolomé, Lanzarote), junto con el consejero de Educación, Poli Suárez, y las autoridades de la isla.

El presidente resaltó que este año el curso se abre en una escuela unitaria como "homenaje a todos aquellos maestros y maestras que durante muchísimos años llevaron la educación a todos los rincones de Canarias".

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (c), ha inaugurado este martes el curso escolar en las islas en el colegio Güime, una escuela unitaria del municipio de San Bartolomé, acompañado por los consejero de Educación y Universidades, Poli Suárez (1i) y Migdalia Machín (3i), y el alcalde de la localidad, Isidro Pérez (1d), entre otras autoridades. EFE/ Adriel Perdomo / Adriel Perdomo / EFE

Fernando Clavijo defendió que "el sistema público educativo canario es una verdadera escalera social" y ha resaltado que este curso se inicia con 235.000 niños y niñas y 28.000 docentes, más personal no docente y auxiliar.

Visibilizar el trabajo de las escuelas unitarias

"Iniciamos el curso en una escuela unitaria con el objetivo de visibilizar el trabajo que se lleva a cabo en estos centros", coincidió el consejero Poli Suárez.

En Canarias hay 129 escuelas unitarias y, según el titular de Educación, se está luchando por proteger y mantenerlas.

De hecho, Suárez anunció un nuevo decreto para mejorar la oferta de las escuelas unitarias.

El presidente de Canarias, Fernando Clavij (5d), ha inaugurado este martes el curso escolar en las islas en el colegio Güime, una escuela unitaria del municipio de San Bartolomé, acompañado por el consejero de Educación, Poli Suárez (3i), y el alcalde de la localidad, Isidro Pérez (3d), entre otras autoridades. / Adriel Perdomo / EFE

Bajada de ratio

El curso comienza en Canarias con una bajada en la ratio de alumnos por aula, la incorporación de 700 nuevos docentes y el incremento de personal auxiliar para las necesidades educativas especiales y, por lo tanto, "va a mejorar la calidad educativa de nuestra tierra", expuso el consejero.

Subrayó la puesta en marcha de los centros integrados de Formación Profesional, tanto en El Hierro como en La Gomera y en el sur de la isla de Fuerteventura. Esa oferta de FP se incrementa este curso con 52 nuevos grupos.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha inaugurado este martes el curso escolar en las islas en el colegio Güime, una escuela unitaria del municipio de San Bartolomé. / Adriel Perdomo / EFE

Apuesta por la FP

"La apuesta de este Gobierno por la Formación Profesional es una realidad", enfatizó.

"Estamos en el camino de tener nuestra propia Formación Profesional, con la importancia que tiene que tener para los empresarios de nuestra tierra, que son los que generan empleo", añadió Suárez.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (2d), ha inaugurado este martes el curso escolar en las islas en el colegio Güime, una escuela unitaria del municipio de San Bartolomé, acompañado por el consejero de Educación, Poli Suárez (1i), y el alcalde de la localidad, Isidro Pérez (2i), entre otras autoridades. / Adriel Perdomo / EFE

Una escuela con 23 alumnos en Guime

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, agradeció que se escogiera esta escuela unitaria para la apertura oficial del curso escolar en las islas, en este caso el colegio de Güime, un centro con dos aulas y 23 alumnos y alumnas, además de comedor.

Pérez destacó el convenio para la construcción del colegio 'Alcalde Alexis Tejera': "Creo que es el modelo que se puede llevar a cabo tanto en educación como en otras áreas para los ayuntamientos".

Sebastián Acosta, coordinador del colectivo de escuelas rurales en Lanzarote, donde hay trece escuelas de este tipo con 25 unidades y 350 alumnos, detalló que otras tres escuelas más se han sumado al servicio de comedor.