La creadora de contenido canaria Marielle Alessandra se enfada con todos los que critican el acento canario: "¿De verdad que no me entiendes?"

Marielle Alessandra, la creadora de contenido cubana residente en Canarias, ha reivindicado la riqueza cultural y lingüística de las islas. La joven se ha mostrado muy enfadado con todos aquellos que dicen que el acento canario "no se entiende". Con este vídeo, Marielle ha querido demostrar que el acento canario no solo se entiende perfectamente, sino que también es una parte esencial de nuestra identidad.

El acento canario es amado por muchas personas que lo escuchan por primera vez. Sin embargo, hay gente que no lo entiende y lo ataca sin saber el gran significado que tiene. Esta forma de hablar única representa la historia y la mezcla cultural de las islas, fruto de influencias africanas, europeas y americanas.

Un acento que se entiende y gusta

¡Ay, que el acento canario no se entiende! ¿Perdona, de qué me estás hablando? Mira mi niño, el acento canario se entiende perfectamente", comienza diciendo con tono enfadado Marielle. Además, usaba como prueba ese propio vídeo: "Creo que me estás entendiendo absolutamente todas las sílabas, aunque estoy hablando así de rápido".

Ella defendía con orgullo la claridad de la forma de hablar en Canarias. Además, también ha dicho que este es uno de los acentos más apreciados dentro y fuera de España, porque es "sabroso, rico y dulzón".

La creadora se metió también con los que hablan de los canarios como "aplatanados", porque existen dos maneras de hablar dentro del archipiélago. Por un lado, están quienes lo hacen de forma más pausada, reflejando el ritmo de vida más tranquilo de las islas, y por otro los que hablan más rápido. "Eso no significa que no hablemos bien. Se nos entiende perfectamente", recalcó la canaria, dejando claro que la riqueza del habla canaria está en su diversidad y autenticidad.

Más allá de la defensa de su acento, Marielle aprovechó para reclamar mayor representación de los canarios en las producciones nacionales: "Ojalá tener la oportunidad de salir en más series de televisión y películas. Yo creo que en 2026 ojalá y cuadre, quiero ver más personajes canarios en las series españolas".

Marielle acababa su video con este grito alentador: "¡Viva Canarias y viva mis canarios lindos que hablamos superbién!".