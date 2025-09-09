Emergencias activa el nivel 1 por el riesgo de inundaciones en toda la Comunitat Valenciana

Jornada adversa este lunes en varios puntos de la Comunitat Valenciana. Las provincias de Alicante y Castellón y el sur de Valencia se mantienen en alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas. Emergencias establece la situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en toda la Comunitat Valenciana.

El Conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha confirmado tras la última reunión de coordinación que la situación sigue en alerta naranja y se va a mantener, por lo menos, hasta mañana. "Hemos declarado la situación 1 porque se han producido lluvias y tormentas intensas localizadas a lo largo de toda la Comunitat Valenciana, para que se haga un seguimieto estrecho y minucioso de la situación en cada punto", ha explicado.

Valderrama ha añadido que el foco está en las zonas donde más lluvia ha caído, que se ha localizado principalmente en la Vega Baja, la Vall d'Albaida, la Ribera Alta y la Safor y pide a la ciudadanía "máxima prudencia en las carreteras".

22 municipios cancelan las clases

Ante esta situación, los ayuntamientos de Alicante, Benidorm, Elx, Santa Pola, Crevillent, Torrevieja, Orihuela, Almoradí, Granja de Rocamora, Cox, Callosa de Segura, Rafal, Albatera, Dolores, Bigastro, San Vicente del Raspeig, Sant Joan d'Alacant, El Campello y Aigües han tomado la decisión de suspender este martes, 9 de septiembre, las clases en los colegios e institutos. Tampoco habrá actividad lectiva en la Escuela Permanente de Adultos, la Escuela Oficial de Idiomas, la Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández (UMH), la Uned (Universidad Nacional de Educación a Distancia) y la Universidad CEU Cardenal Herrera en su campus de Elx. La previsión es que el próximo miércoles, 10 de septiembre, se retome la normalidad.

Calp ha sido el primero de la Marina Alta que ha suspendido las clases y las actividades deportivas para mañana. Además, los pabellones deportivos y el Espai Parc permanecerán cerrados. Teulada Moraira también ha decidido cancelar las clases, así como las actividades al aire libre culturales y deportivas y cerrar los parques. Del mismo modo ha procedido Xàbia, que ha anunciado a última hora de este lunes que se suspenden las clases, cancelan las actividades culturales y deportivas al aire libre y cierran los parques y las instalaciones deportivas exteriores.

Las intensas precipitaciones se han dejado notar con fuerza en zonas de la Ribera, con rachas de viento de hasta 77 kilómetros por hora en Carcaixent que han provocado caídas de ramas y han forzado el cierre de los parques y jardines de la localidad. También en Xàtiva se han registrado incidencias relacionadas con el temporal. Las fuertes rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora han provocado la caída de árboles y han obligado a cortar un tramo de la CV-645.

Granizo en el interior

El interior de la provincia de Valencia registra también fuertes lluvias acompañadas de granizo en zonas de la Serranía, como Villar del Arzobispo, donde se han alcanzado también rachas de viento de 105 kilómetros por hora.

El fenómeno de lluvias también se ha hecho notar en localidades del norte de Castellón. Según los datos recogidos por Avamet, en Herbers se han recogido 33 litros por metro cuadrado, mientras que en la Pobla de Benifassà se han llegado a registrar 28. En Sorita, el chaparrón ha descargado 21 litros. En otros puntos, como Todolella, Rosell o Forcall se han dado precipitaciones de entre 5 y 10 litros.

El alcalde de Nules, por su parte, ha activado la emergencia municipal por lluvias intensas. Esto supone el cierre de edificios municipales y la activación de efectivos de la Policía Local y Protección Civil.

Aviso especial de Aemet

Aemet ha emitido esta tarde un aviso especial por lluvias intensas y fuertes tormentas en la Comunitat Valenciana. Según informa el organismo, desde hoy lunes hasta el miércoles 10 de septiembre se pueden generar fenómenos adversos de lluvias intensas en toda la Comunitat Valenciana con precipitaciones que pueden superar los 60 litros por metro cuadrado en una hora y acumulados de hasta entre 120 y 150 litros por metro cuadrado en 3/6 horas en el norte de Castellón. Estas tormentas pueden ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento en la zona sur de Valencia y norte de Alicante.

De hecho, los servicios de Emergencias vigilan de cerca la evolución de la situación porque existe la posibilidad de que el nivel de aviso pase a color rojo -riesgo extremo- en el norte de la provincia de Castellón. En el sur de Tarragona, la provincia limítrofe, ya se encuentra en este nivel de riesgo.

Incidencias por el temporal

El Conseller de Emergencias Juan Carlos Valderrama ha informado de un total de 76 incidentes que han ocasionado 113 llamadas telefónicas a Emergencias en toda la Comunitat Valenciana. Por provincias, en Castellón no ha habido ningún servicio relacionado con el temporal, en Valencia entre 20 y 25 y en Alicante 44 servicios, en su mayoría por caídas de árboles que han afectado a carreteras. Únicamente la caída de un tejado en Cox ha causado daños leves al golpear a una persona.

Debido a las fuertes lluvias y rachas de viento, fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han informado que han intervenido en diferentes incidencias provocadas por el viento repartidas por la provincia desde las 17:00 horas de hoy lunes. En ellas se encuentran sobre todo, la retirada de árboles.

En Alzira los bomberos han actuado en 5 intervenciones entre ellas un árbol caído sobre un autobús, sin heridos; en Xàtiva 5 intervenciones más por el viento con retirada de árboles. En Benigànim una chapa a las instalaciones de un supermercado ha caído. Finalmente en Barxeta, Carcaixent, Simat de la Valldigna, Llosa de Ranes y Cullera también han intervenido por la retirada de un árbol.

Fuertes lluvias hasta el miércoles

Según las previsiones de Aemet, las fuertes lluvias se mantendrán hasta el miércoles en la Comunitat Valenciana. Se mantienen los avisos naranjas durante toda la jornada del martes en el litoral sur de Valencia y la provincia de Alicante, y desciende a amarillo en el resto de la provincia de Valencia y Castellón. La situación se mantendrá inestable previsiblemente hasta las primeras horas del miércoles.