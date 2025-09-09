No todos empiezan el cole con ilusión: el bullying es la principal causa de suicidio en los niños y adolescentes

Con cada septiembre llegan los uniformes nuevos, las mochilas coloridas, los materiales escolares con olor a estrenar y muchos compañeros deseosos por contar cómo ha sido su verano. Pero también, para muchos niños y adolescentes, vuelve el miedo.

Ese que no lleva nombre en voz alta, que se oculta tras una sonrisa nerviosa o una mirada esquiva. El bullying, el acoso escolar, no desaparece con el verano. Vuelve con fuerza, con la rutina. Y a veces, con consecuencias devastadoras.

La pediatra y divulgadora Lucía Galán, más conocida como @luciamipediatra, ha querido alzar la voz estos días con una contundente reflexión en redes sociales. “Cada año miles de niños y niñas sufren acoso en el más absoluto silencio”, advierte. “El bullying es la principal causa de suicidio en niños y adolescentes”.

No son cosas de niños

Su mensaje no deja indiferente a nadie. Habla directamente a todas las partes implicadas: a los compañeros, a los docentes, a las familias, a quienes acosan y a quienes lo sufren. “A ti que empiezas el cole: si ves a alguien sufrir, ayúdalo, no lo dejes solo. Mañana podrías ser tú”, escribe con claridad.

Y también interpela a quienes callan, a quienes prefieren no mirar: “A ti, profe y equipo docente: nuestros niños están bajo vuestros ojos. Que nadie vuelva a mirar a otro lado, por favor. Mañana podría ser tu hijo”.

Pero tal vez su frase más desgarradora es la que lanza a las víctimas: “Nada de lo que ha pasado ha sido culpa tuya. Nada. El problema nunca estuvo en ti. Jamás. Estuvo en ellos”.

Una herida que no se ve

Lucía Galán no solo es médica con casi 20 años de experiencia y autora de catorce libros, sino también madre. Su sensibilidad con el sufrimiento emocional de la infancia se ha convertido en un referente para miles de familias.

“El mundo debería inspirarse en personas como tú”, le dice a quienes han sido víctimas. “Es tu luz, tu brillantez, tu maravillosa forma de ser lo que deslumbra a quien no sabe ver”.

La experta insiste en que “nadie, absolutamente nadie merece ese sufrimiento. Detectarlo y denunciarlo a tiempo es fundamental”. Y para quienes piensan que solo se trata de insultos, bromas o roces: “No son cosas de niños. Es bullying, y se está llevando la salud y la vida de nuestros niños”.

¿Cuál es el protocolo en Canarias?

En las islas, el Gobierno de Canarias cuenta con un programa específico para prevenir y atender el acoso escolar. A través de la Consejería de Educación y Universidades, se ha puesto en marcha un servicio gratuito de atención inmediata: el teléfono 800 007 368. Atiende de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas, con un equipo de psicólogos preparado para actuar.

El protocolo oficial indica que, para considerar una situación como acoso escolar, deben cumplirse tres criterios simultáneos: la intención de hacer daño, la repetición en el tiempo y un desequilibrio de poder entre víctima y agresor. Pero el primer paso, siempre, es hablar.

“Cabeza alta, mirada al frente y sonríele a la vida, que aunque ahora no lo creas es preciosa”, escribe a quienes han sufrido bullying. Y en esa frase cabe todo: la herida, la esperanza y la posibilidad de sanar.