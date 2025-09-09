Los perros de Canarias ya no están a salvo: la leishmaniosis da señales de transmisión local

Hasta hace poco, mucha gente asociaba la leishmaniosis canina a zonas mediterráneas muy concretas de la Península. Hoy sabemos que la enfermedad está instalada en España y puede afectar a personas y animales en buena parte del país.

En Canarias, donde se consideraba improbable, ya hay señales consistentes de transmisión local en perros. La evidencia viene de tres casos clínicos bien documentados en Gran Canaria y Tenerife (animales nacidos y criados en las islas, sin viajes ni otras vías de contagio conocidas) y de una seroprevalencia canina del 2,45%.

Investigadoras de la ULPGC, autoras del estudio ¿Existe leishmaniosis canina autóctona en Canarias?: a propósito de 3 casos clínicos concluyen: es plausible que se estén produciendo casos autóctonos en el Archipiélago.

Qué es la leishmaniosis

La leishmaniosis es una zoonosis parasitaria causada por protozoos del género Leishmania. En Europa y España, la especie más relevante es Leishmania infantum.

El parásito se transmite principalmente por la picadura de flebótomos (mosquitos de la arena) del género Phlebotomus. En España, los vectores más importantes son Phlebotomus perniciosus y P. ariasi. Son insectos de hábitos crepusculares/nocturnos y clima templado-cálido.

Las variaciones ambientales (temperatura, cambios de uso del suelo) influyen en su presencia y actividad, de ahí que la vigilancia entomológica sea clave para delimitar riesgos.

Para esta enfermedad España es país endémico. El ejemplo más conocido es el brote de la Comunidad de Madrid iniciado en 2009 en el corredor Fuenlabrada–Leganés–Getafe–Humanes: 560 casos notificados hasta junio de 2014, con picos de casi 200 casos anuales. Fue el mayor brote europeo descrito, asociado a una intensa circulación de L. infantum y abundancia local de P. perniciosus.

Canarias: qué sabemos con certeza

En Canarias el relato ya no es hipotético: la combinación de clínica, laboratorio y contexto epidemiológico empieza a dibujar una circulación local de Leishmania. El hilo se entiende mejor si se cuenta en orden:

Primero, en Gran Canaria , una hembra adulta, nacida y criada en la isla, llega a consulta con adelgazamiento, linfadenopatías y un cuadro ocular serio (úlceras corneales, uveítis). No había viajado nunca, no recibió transfusiones ni tuvo contactos de riesgo. La serología y las pruebas de confirmación encajan con leishmaniosis.

, una hembra adulta, nacida y criada en la isla, llega a consulta con (úlceras corneales, uveítis). No había viajado nunca, no recibió transfusiones ni tuvo contactos de riesgo. La serología y las pruebas de confirmación encajan con leishmaniosis. Poco después, también en Gran Canaria , otra perra con el mismo perfil “no viajero” presenta el repertorio cutáneo clásico: dermatitis exfoliativa, onicogrifosis y úlceras . De nuevo, analíticas y pruebas específicas apuntan a Leishmania.

, otra perra con el mismo perfil “no viajero” presenta el repertorio cutáneo clásico: . De nuevo, analíticas y pruebas específicas apuntan a Leishmania. El tercer caso aparece en Tenerife: un macho con conjuntivitis persistente y opacidad corneal, refractario a tratamientos previos. El protocolo diagnóstico incluye PCR y biopsia conjuntival, y el resultado vuelve a cuadrar.

Los tres comparten algo decisivo: nacidos y residentes solo en su isla, sin historial de viajes ni vías alternativas plausibles de contagio (transfusional, venérea o contacto con enfermos).

Transmisión autóctona

Tomados en conjunto, los casos sostienen la plausibilidad de transmisión autóctona.

La foto de fondo refuerza esa lectura: en la población canina del Archipiélago se ha descrito una seroprevalencia en torno al 2,45%. Si solo entre el 5 y el 10% de los perros infectados desarrolla síntomas, eso deja un gran contingente subclínico que puede actuar como reservorio silencioso, con implicaciones zoonósicas.

¿Qué falta para afirmarlo con rotundidad? Cerrar el círculo entomológico: capturar flebótomos en las islas, identificar las especies vectoras y detectar Leishmania en esos insectos, además de ampliar la vigilancia clínica y de laboratorio en perros y humanos.

Pero el trazo principal ya se ve: tres diagnósticos “no viajeros” en dos islas, más la circulación serológica documentada, mueven la leishmaniosis en Canarias del terreno de lo improbable al de lo verosímil y accionable.

Tratamiento y prevención

El perro es el principal reservorio doméstico de L. infantum en España. La enfermedad canina puede cursar con adelgazamiento, lesiones cutáneas (descamación, úlceras), onicogrifosis, linfadenopatías, alteraciones oculares y renales, entre otras.

Tratamiento de referencia: combinaciones de primera línea como meglumina antimonial + alopurinol o miltefosina + alopurinol. El objetivo es control clínico y reducción de la carga parasitaria. La curación parasitológica definitiva es infrecuente.

combinaciones de primera línea como meglumina antimonial + alopurinol o miltefosina + alopurinol. El objetivo es control clínico y reducción de la carga parasitaria. La curación parasitológica definitiva es infrecuente. Prevención en perros: repelentes insecticidas de tipo piretroide (collares o spot-on) y vacunación donde esté indicada, junto a manejo ambiental (evitar exteriores al anochecer, perreras con malla fina). La prevención vectorial es imprescindible incluso en perros vacunados.

Qué cambia para Canarias (y qué hacer ahora)

Aceptar un riesgo realista: con casos caninos compatibles con transmisión local y serología positiva, el escenario deja de ser teórico. Toca comunicar riesgo sin alarmismo. Refuerzo de vigilancia: sumar entomología (captura/identificación de flebótomos y PCR de Leishmania), vigilancia veterinaria y de salud pública (notificación y tipado de casos humanos). Mensajes prácticos: en hogares con perros, usar repelentes y consultar sobre vacunación y cribado. Ante úlceras cutáneas persistentes o fiebre prolongada, consultar con especialistas.

¿Hay leishmaniosis autóctona canaria? Las autoras del estudio Beatriz R. Morales Fuente, Noelia Costa Rodríguez y Elena Carretón son prudentes pero aseguran que, con la evidencia disponible, hay indicios sólidos de que se esté produciendo transmisión local en perros en Canarias.

Aún falta confirmar el eslabón vectorial en las islas para una demostración “plena”, pero la combinación de casos no viajeros y seroprevalencia canina sustenta esa plausibilidad y justifica intensificar la vigilancia.