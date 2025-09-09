Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Se te ha pinchado la rueda del coche? Este es el truco de un mecánico para reparar el neumático en un minuto

Un experto de Talleres Ebenezer explica cómo reparar una rueda en casa con ueste truco sencillo que permite seguir circulando con seguridad hasta acudir al taller

Así puedes arreglar la rueda del coche en un momento para evitar problemas al conducir

Luis Miguel Mora

Si alguna vez se te ha pinchado la rueda de tu coche sabes lo complicado que es cambiarla, sobre todo, si estás tú solo. En esos momentos, es fundamental contar con las herramientas adecuadas y seguir los pasos correctos para evitar accidentes. Sin embargo, si no tienes lo necesario para cambiarla, puedes arreglarla en casa con este sencillo truco que ha compartido un mecánico de Talleres Ebenezer.

Estas averías son de las más comunes que pueden sufrir los conductores. Por eso, el consejo compartido por este experto será de gran utilidad para muchas personas. Lo primero que tienes que hacer es inflar la rueda con unos 2 kg de aire, para que cuando vayas a aplicar el método, sea más fácil.

Luego, con ayuda de agua y jabón localiza el punto exacto de la fuga, que se detecta por la aparición de pequeñas burbujas. Una vez identificado, se retira con cuidado el objeto clavado, como puede ser un tornillo o un clavo.

Luego, el especialista pide utilizar una mecha de reparación, un recurso barato y fácil de aplicar incluso en casa o en carretera. Tras retirar el objeto es necesario ensanchar y limpiar el orificio con una aguja especial, que también permite preparar el hueco para introducir la mecha. Esta herramienta está hecha de caucho y se coloca con ayuda de un gancho que se impregna de un pegamento vulcanizante para facilitar la fijación.

La mecha se introduce en el agujero, dejando siempre un pequeño extremo en la parte exterior para asegurar que quede bien sellada. En algunos casos, se puede cortar el sobrante, aunque el experto recomienda dejarlo aplastado contra la goma para mayor durabilidad. Finalmente, se ajusta la presión del neumático a su medida correcta y el coche queda listo para circular.

El mecánico recuerda que este método está pensado como una solución temporal y que los neumáticos deben repararse cuanto antes en un taller especializado, ya que la mecha no garantiza la misma durabilidad en largos recorridos o a altas velocidades.

Gracias a este truco de Talleres Ebenezer, reparar un neumático ya no tiene por qué ser un problema, porque en apenas un minuto y con materiales sencillos, cualquier conductor puede volver a la carretera con total tranquilidad, hasta que encuentre un taller.

