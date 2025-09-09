¿Qué significan los colores de los tapones del agua embotellada?
Los colores en los tapones orientan al consumidor, pero no siguen ninguna norma: solo la etiqueta revela qué agua estás comprando
A la hora de comprar agua en el supermercado solemos ir a lo seguro: repetir la marca de siempre o, si dudamos, mirar la etiqueta para comprobar su composición. Pero hay un detalle que también nos da pistas rápidas y que a menudo pasamos por alto: el color del tapón.
En España no hay ninguna norma que diga qué color corresponde a cada tipo de agua. No existe un código universal que obligue a las marcas a diferenciarse por el tapón. Al final, el color responde a decisiones de marketing, a la necesidad de destacar en la estantería o incluso a cuestiones de reciclaje y costes.
Aun así, se han creado ciertos usos habituales que el consumidor reconoce. El azul suele acompañar al agua sin gas, mientras que los tapones verdes, rojos o negros se utilizan para las variedades con gas o saborizadas. El blanco, muy común, es simplemente una opción neutra y barata de producir. Colores menos vistos —amarillo, naranja o dorado— suelen reservarse para ediciones especiales o gamas diferenciadas.
Casos excepcionales
El negro se ha convertido en un color asociado a la exclusividad. Algunas marcas lo reservan para sus aguas con gas más intensas, mientras que otras lo emplean en las llamadas 'aguas alcalinas', que se promocionan como más sofisticadas o saludables, aunque la ciencia no respalde tales afirmaciones.
¿Y qué significa realmente 'alcalina'? Simplemente que el agua tiene un pH por encima de 7, normalmente entre 8 y 9, ya sea por sus minerales o porque se ha tratado para elevarlo. Fuera de eso, la ciencia no le reconoce beneficios especiales. Nuestro cuerpo regula el pH de manera natural, así que tomar agua alcalina no cambia ese equilibrio. Como mucho, podría ayudar de forma puntual con la acidez estomacal.
Lo importante es la etiqueta
Colores aparte, lo único que de verdad ofrece información fiable es la etiqueta. La normativa obliga a indicar si el agua es con gas o sin gas, su grado de mineralización (muy débil, débil, media o fuerte), y la concentración de minerales como calcio, sodio o magnesio.
