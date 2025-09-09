Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 9 de septiembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 9 de septiembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 3, 24, 13, 39 y 40 y las estrellas 8 y 2.
El código del Millón ha sido el SVL64651.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Los ‘búnkeres’ crecen a buen ritmo en Gran Canaria y Tenerife con un sobrecoste de 16 millones
- Las manos que sostienen la romería sin buscar aplausos: así es el papel clave de los voluntarios en el día grande de las Fiestas del Pino
- Peregrinos a Teror: un matrimonio protagoniza un dramón Global por un enredo de guaguas
- Un hombre asesina a puñaladas a su madre en Las Palmas de Gran Canaria
- La Bonoloto toca en Las Palmas de Gran Canaria
- La naturaleza sorprende en Gran Canaria: graban a un caballo libre en la remota playa de Güi-Güi
- Las mareas del Pino: el fenómeno que transforma Las Canteras
- Un conductor sin carné arrastra 700 metros a un motorista en los bajos del coche y lo atropella antes de huir en Gran Canaria