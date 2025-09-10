La banda de Agaete, papas y mojo: los funerales en Canarias se transforman

Aquí y en casi todas partes, los funerales están dejando de ser un protocolo inamovible para convertirse en despedidas más personales.

Familias que planifican con antelación, homenajes que hablan de la biografía de quien se va, música que suena a recuerdos y menús que saben a hogar. Importa menos cumplir un guion y más contar una historia: la de una vida compartida. La búsqueda de alivio emocional y el deseo de evitar trámites y costes innecesarios empujan hacia ceremonias más sencillas, cálidas y a medida.

En este nuevo paisaje, Canarias está imprimiendo su propio sello: despedidas con identidad isleña, donde puede sonar la Banda de Agaete y donde no desentonan unas papas arrugadas con mojo o un queso asado compartido en memoria de quien se marcha. Porque aquí, decir adiós también puede ser una forma luminosa de recordar lo vivido.

Lo que dicen los datos (y el contexto nacional)

Según la actividad reciente de Pazy, empresa española que ofrece planes funerarios personalizados, en las Islas el 85% de sus clientes elige incineración y un 61% prescinde del velatorio optando por actos más íntimos.

En Las Palmas de Gran Canaria, el gasto medio de un plan se sitúa entre los 4.100-4.200 euros, muy por debajo de lo que puede costar una póliza de decesos a largo plazo (11.000–13.000 euros), con un ahorro estimado de 6.820–8.820 euros, siempre según la compañía.

Estas cifras encajan en una tendencia nacional: en 2023 la cremación alcanzó el 47,8% de las despedidas en España (tres puntos más que en 2022), de acuerdo con el informe anual de PANASEF (Asociación Nacional de Servicios Funerarios). Es decir, la preferencia por incineración en clientes canarios de Pazy está muy por encima de la media nacional, señal de un cambio cultural más acusado en el Archipiélago.

Historias que ilustran el cambio

Lo que antes eran detalles marginales hoy se convierten en protagonistas: actuaciones en directo, repertorios significativos (incluida la Banda de Agaete, una de las agrupaciones más populares en las fiestas del Archipiélago) o versiones de canciones favoritas. En gastronomía, irrumpen caterings con producto local (papas, mojos, quesos) que hacen que el homenaje “huela” y “sepa” a Canarias.

Casos como el de Tania, de Telde, que planifica su propia despedida con vestimenta elegida en vida, música y comida isleña, resumen la nueva lógica: tomar el control, evitar cuotas “para toda la vida” y aligerar decisiones a la familia en un momento delicado. La empresa planificadora digital de funerales asegura que su plan económico (incineración sin velatorio ni ceremonia) es su opción más demandada en Canarias.

Hay que destacar también que las cifras de Pazy reflejan su base de clientes y no necesariamente al conjunto de la población canaria, pero sirven para tomar el pulso a una tendencia que las estadísticas nacionales ya apuntan.

¿Por qué está pasando?

Personalización : las familias buscan rituales significativos , no plantillas.

: las familias buscan , no plantillas. Costes : la incineración y los planes cerrados ofrecen previsibilidad y, a menudo, ahorro .

: la incineración y los planes cerrados ofrecen y, a menudo, . Secularización y mezcla cultural: más despedidas laicas y formatos híbridos que combinan símbolos familiares, música popular y referencias locales.

Qué tener en cuenta si te planteas un homenaje “con acento canario”

Define el tono (celebración íntima, ceremonia pública, acto laico o religioso). Música: confirma disponibilidad y permisos (espacios públicos, templos). La Banda de Agaete u otras agrupaciones locales tienen agendas muy demandadas. Gastronomía: detalla menús y logística (tanatorio, finca, velero, etc.). Presupuesto: compara plan cerrado con pólizas u otros proveedores y revisa qué incluye (traslados, sala, flores, trámites). Deseos en vida: deja por escrito tus preferencias (música, lecturas, donaciones, destino de las cenizas).

Canarias está reimaginando sus despedidas: más música, más identidad y más control por parte de las familias.

La imagen de una banda sonando mientras se comparte un bocado de papas con mojo ya no es anécdota: es el símbolo de un cambio que llegó para quedarse.