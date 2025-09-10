La "lejía canaria": era el producto más cotizado de las Islas en Europa hasta el siglo XVIII (y no era el vino)

Entre los siglos XVI y XVIII, cuando el imaginario asocia las exportaciones canarias a la malvasía y otros vinos célebres, hubo otro producto que sostuvo rutas, oficios y puertos: la barrilla, una suerte de “lejía canaria” (sosa vegetal obtenida al calcinar plantas halófitas) que alimentó vidrierías y jabonerías europeas.

En Tenerife su explotación documentada arranca a mediados del siglo XVI y se orienta desde el principio a la fabricación de vidrio. En el XVIII el protagonismo se desplaza con fuerza a Lanzarote y Fuerteventura, donde la barrilla se convierte en auténtico “oro verde”.

De esta forma, la sosa vegetal canaria se convirtió en uno de los productos más cotizados de la economía atlántica preindustrial que fue crucial para la integración de las islas en los mercados europeos.

Qué era

En Canarias “Barrilla” se usa para designar a la escarchosa (Mesembryanthemum crystallinum) y especies afines, ricas en carbonato sódico (Na₂CO₃).

Tras cortar, secar y quemar la planta en hornos rústicos, las cenizas alcalinas se compactaban en “piedras de barrilla” para su transporte. Con esa sosa se bajaba el punto de fusión de la sílice para hacer vidrio claro, se elaboraban jabones duros y se preparaban lejías para el descrudado textil.

Los mejores lotes hispánicos podían rondar altos porcentajes de Na₂CO₃ en la ceniza, de ahí su alto precio frente a otras cenizas vegetales.

Para qué servía exactamente

Vidrio : la sosa de la barrilla actúa como fundente que baja la temperatura de fusión de la sílice y permite obtener vidrio sódico-cálcico (ventanas, botellas, vajilla).

: la sosa de la barrilla actúa como fundente que baja la temperatura de fusión de la sílice y permite obtener vidrio sódico-cálcico (ventanas, botellas, vajilla). Jabón : las lejías alcalinas derivadas de la barrilla saponificaban grasas y aceites. Con ellas se elaboraron los jabones duros mediterráneos tradicionales.

: las lejías alcalinas derivadas de la barrilla saponificaban grasas y aceites. Con ellas se elaboraron los jabones duros mediterráneos tradicionales. Textil : se usaron lejías para lavado fuerte y descrudado de fibras (lino, cáñamo) antes del blanqueo o del tinte.

: se usaron lejías para lavado fuerte y descrudado de fibras (lino, cáñamo) antes del blanqueo o del tinte. Base química general: hasta la industrialización, la soda vegetal fue un alcalino básico de múltiples oficios.

Cómo se organizó el negocio

En Tenerife, la documentación sitúa la recolección y calcinación en el litoral sur desde mediados del XVI, con la contratación controlada desde Garachico (entonces gran puerto insular).

Los envíos salen hacia Andalucía y Lisboa para vidrio, y ya entonces se mencionan hornos vidrieros en la isla. La barrilla canaria alimentó talleres vidrieros de la fachada atlántica y, con el tiempo, la industria jabonera y textil internacionales.

El gran auge llega en el siglo XVIII, con exportaciones hacia Flandes, Francia, Inglaterra, Venecia y otros centros vidrieros y jaboneros. A finales del XVIII se registran alzas de precio y también fraudes (mezclas con arena o piedra) en momentos de tensión de la oferta.

Materia prima estratégica

Antes de la química industrial, estas cenizas eran una materia prima estratégica: un alcalino fiable para hornos y talleres, esencial en la transición preindustrial europea. Con el tiempo, la cadena se estandariza: cuadrillas de corta, quemeros, acopios y embarque. En el XVIII–XIX, Arrecife (Lanzarote) gana el apodo de “puerto de la barrilla” al calor de una expansión que rotura tierras y altera paisajes.

El valor de la barrilla dependía de la pureza alcalina: a mayor carbonato sódico, mejor precio. Las fuentes del Antiguo Régimen describen oscilaciones fuertes y fraudes (mezclas con arena o piedra) en épocas de carestía.

La vigilancia sobre técnicas y semillas refleja hasta qué punto se consideraba estratégico el ramo.

El ocaso

A finales del XVIII comienzan a difundirse los procedimientos químicos que abaratan la soda industrial y en la segunda mitad del XIX la producción sintética se impone.

Con sustitutos baratos y constantes, la barrilla vegetal pierde competitividad y el Archipiélago reorienta su economía exportadora. En el XIX despuntará la cochinilla, pasando del "oro verde" al “oro rojo”.

Hasta ese momento, la barrilla fue el “alcalino atlántico” que durante siglos dio a Canarias un lugar discreto pero clave en la economía europea.