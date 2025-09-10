El millo, el cereal que transformó para siempre la historia y la dieta en Canarias

Hablar de Canarias es hablar de gofio, queso, leche y millo. Pero ¿cómo llegó este cereal americano a convertirse en el alimento más emblemático del Archipiélago? La respuesta se encuentra en un viaje histórico que une África, Europa y América, y que transformó la vida de los isleños desde el siglo XVII.

Un reciente estudio arqueológico demuestra que la introducción del millo (maíz) tras la conquista no solo supuso un cambio agrícola, sino que fue determinante en la alimentación, la economía y la estabilidad social de las islas.

Los primeros pobladores de Canarias, de origen bereber, trajeron consigo animales y cultivos que marcaron la base de su subsistencia. Cabras, ovejas, cerdos y perros convivían con cultivos como la cebada, el trigo duro, las habas, las lentejas y las higueras.

Toda esta dieta vegetal procedía de especies denominadas C3, que comparten un mismo tipo de fotosíntesis. Su alimentación, aunque nutritiva, era limitada en diversidad y dependía en gran medida de las condiciones climáticas y de la tierra disponible.

El intercambio atlántico: la llegada de nuevos cultivos

Con la conquista castellana y la integración de Canarias en las rutas entre Europa y América, las islas se convirtieron en una plataforma de intercambio de productos agrícolas.

Primero llegó la caña de azúcar, cultivada en el Archipiélago desde finales del siglo XV, lo que marcó un antes y un después en la economía local. Pero el verdadero cambio llegó con la introducción del millo, que ya está documentado en Canarias desde 1609.

La pregunta es: ¿cómo sabemos cuándo el millo empezó a formar parte real de la dieta canaria? La respuesta la dieron los científicos al analizar restos humanos y animales de Gran Canaria de entre los siglos XVI y XVIII.

El hallazgo fue revelador:

En el siglo XVI , los cereales C3 (cebada y trigo) seguían siendo predominantes en la alimentación.

, los cereales C3 (cebada y trigo) seguían siendo predominantes en la alimentación. En el siglo XVIII, la señal isotópica en huesos y dientes mostraba que hasta el 64% de la dieta de algunas personas dependía de recursos C4, es decir, principalmente del millo.

Este cambio no solo se reflejó en las personas, sino también en los animales, que comenzaron a ser alimentados con millo, lo que incrementó la producción de queso y leche.

Por qué el millo se convirtió en un pilar de la dieta canaria

El éxito del millo no fue casualidad. Se trataba de un cultivo más resistente, versátil y productivo que los cereales anteriores. Entre sus ventajas destacaban:

Resistencia a la sequía , fundamental en un clima tan irregular como el canario.

, fundamental en un clima tan irregular como el canario. Adaptabilidad a diferentes suelos , lo que permitió cultivarlo en múltiples islas y entornos.

, lo que permitió cultivarlo en múltiples islas y entornos. Mayor rendimiento , ya que ofrecía más grano por superficie cultivada.

, ya que ofrecía más grano por superficie cultivada. Facilidad de almacenamiento, sobre todo en forma de gofio, lo que aseguraba alimento estable durante meses.

Gracias a estas características, el millo no sustituyó por completo al trigo o la cebada, pero sí se consolidó como el pilar de una dieta más diversa, nutritiva y productiva, capaz de sostener a una población en crecimiento.