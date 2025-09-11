Las 10 mejores razas de perros para niños: no todos son apropiados

El perro es desde hace miles de años el mejor amigo del hombre. Con una inteligencia notable -algunos la equiparan a la de un niño de 2 años-, los perros son una excelente compañía para cualquier persona. Y también, como no, lo son especialmente para los más pequeños de la casa. Y es que nada hay mejor para un niño que un perro. Y a la vez, nada hay mejor para un perro que un niño. En su inocencia, ambos disfrutan con un único objetivo, jugar y pasarlo bien.

Sin embargo, no todas las razas son apropiadas para un niño. Los más pequeños pueden tener dificultades para destinguir entre un animal y un juguete, por lo que en ocasiones pueden surgir conflictos que pueden conllevar algunos riesgos. Además, los menores son proclives a generar situaciones estresantes que no todas las razas de perros toleran de la misma forma. En estas líneas, te mostramos algunas de las razas que mejor se complementan con los niños.

SCHNAUZER

La raza de los Schnauzer -que significa ´hocico´ en alemán-, puede tener tres tipos de tamaño diferentes: miniatura, estándar y gigante. Aunque las características son similares, nos centráremos en el tamaño pequeño, el más familiar. Una raza que proviene del perro castor y del perro ratero, de ahí a su capa de pelo dura. Amigables y cariñosos, los Schnauzer se integran bien dentro del ámbito familiar. Muy enérgicos y protectores, harán buenas migas con los niños, ya que son unos excelentes perros guardianes. Tampoco suelen tener, excepto si no están bien educados, problemas con otros canes.

El schnauzer es muy familiar. Foto: GettyImages

GOLDEN RETRIEVER

El Golden Retriever es un perro ideal para toda la familia, pero especialmente indicado para los niños. Con un tamaño medio-grande, es una raza muy versátil, ya que aunque cuenta con características para la caza, también es un perro muy cariñoso y con facilidad para el aprendizaje. Prueba de ello es la cantidad de retrievers que son utilizados como perros guía. No les gusta pasar mucho tiempo a solas, son pacientes y son extremadamente cariñosos, por lo que resultan ideales para los más pequeños.

El golden retriever es muy cariñoso. Foto: GettyImages

DÁLMATA

Tremendamente leal, sociable, listo y audaz, les encanta la compañía de los niños y se adaptan a cualquier situación de la vida cotidiana. Los dálmatas son perros con un carácter inteligente y con facilidad para ser adiestrados. Además, no se caracterizan ni por ser agresivos ni nerviosos, un punto fundamental para que los elijamos como mascotas para los niños.

El dálmata ser caracteriza por no ser agresivo ni nervioso. Foto: GettyImages

YORKSHIRE TERRIER

Con un tamaño pequeño -menos de 3,5 kg-, esta raza es producto de la combinación de terrier escocés e inglés. Se trata de un buen perro de compañía. Con pelo abundante de color gris acero y brillante, es juguetón, divertido y se lleva muy bien con los niños, ya que le gusta ser el centro de atención. Bien educado, es un perro ideal para la vida familiar.

El yorkshire-terrier es muy buen perro de compañía. Foto: GettyImages

SAN BERNARDO

Otro de los perros idóneos para el ámbito familiar. Estos perros, originarios de los Alpes suizos y del norte de Italia, son tranquilos y bonachones, por lo que son capaces de mantener la calma en cualquier situación. Incluso ante cualquier situación de estrés que puedan generar los más pequeños de la casa. Por ello, es considerado como uno de los mejores "perros niñeras" que existe, dada su inmejorable relación con los menores, a los que adora

El San Bernardo es capaz de mantener la calma en cualquier situación. Foto: GettyImages

BOBTAIL

Raza originaria del siglo XVIII en Reino Unido, el Bobtail pertenece a la familia de los perros pastores. Can con un tamaño imponente, con abundante pelo, cuenta con una gama de colores que puede ir desde el gris, al azul oscuro, combinado con el blanco. Cuenta con un carácter muy dócil que resulta excelente para su convivencia con los más pequeños. La paciencia es una de sus virtudes. Son extremadamente atentos, por lo que también cumplirán la labor de guardián de la casa. Con un apetito importante en su etapa adulta, conviene que tengan cierta regularidad en el ejercicio físico.

El bobtail pertenece a la familia de los perros pastores. Foto: GettyImages

BEAGLE

Con un carácter muy jovial, el Beagle es un perro de tamaño pequeño mediano originario de Reino Unido. Cuenta con una capacidad olfativa alta ideal para el rastreo. Son ideales para tenerlos en casa, ya que cuentan con un carácter tranquilo y no son proclives a tener problemas de salud. Son fáciles de educar gracias a la alta predisposición con la que cuentan y destacan por ser dulces y cariñosos con los niños.

El beagle cuenta con un carácter muy tranquilo. Foto: GettyImages

LABRADOR RETRIEVER

Muy parecido al Golden Retriever, es un perro dócil y muy cariñoso con los niños y muy obediente. No les gusta estar solos, así que soportarán con agrado la insistente compañía de los niños. Sin duda, una de las mejores opciones si se desea un perro para jugar con los más pequeños de la casa.

El labrador retriever es dócil y muy cariñoso. Foto: GettyImages

BOXER

Bondadosos y juguetones, los bóxer cuentan con méritos propios para figurar en esta lista. Pese a su rudo aspecto, con su inconfundible nariz chata, son cariñosos y leales. Es un perro que trasmite alegría a su alrededor, pero a la vez es delicado, dulce y posee una paciencia infinita. Suelen ser muy protectores, de manera que nuestros hijos están seguros junto a ellos. Por su carácter, esta raza se suele usar también con fines terapéuticos para personas mayores.

El boxer transmite alegría a su alrededor. Foto: GettyImages

BICHON FRISÉ

Parecido a un peluche, estos perros harán las delicias de los más pequeños, con quienes no dejarán de jugar ni un instante. Además, cuentan con la ventaja de su pequeño tamaño, que les permite vivir en un piso sin problemas. Requieren hacer ejercicio físico con frecuencia, por lo que los juegos con los niños están garantizados.

El bichon frise hará las delicias de los más pequeños. Foto: GettyImages