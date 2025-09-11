Aemet prevé lluvias y viento fuerte en el norte de Canarias este viernes
La Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos nubosos y probables lluvias en el norte de las islas montañosas, con viento del nordeste moderado a fuerte y mar de fondo del norte
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes cielos nubosos con posibles lluvias en el norte de la islas más montañosas y poco nubosos en el resto, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso en el interior y viento del nordeste moderado.
Habrá intervalos de viento fuerte en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas.
En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del norte y nordeste de fuerza 4 o 5 arreciando a 6, marejada a fuerte marejada, y variable de fuerza 1 a 3 con marejadilla o mar rizada. Mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros que aumentará temporalmente a 3.
La previsión por islas es la siguiente:
LANZAROTE
En el norte y oeste, predominio de cielos nubosos con apertura de claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos a primeras y últimas horas. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en zonas de interior.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en Arrecife: 22 y 29 °C
FUERTEVENTURA
Nuboso a primeras y últimas horas, tendiendo a poco nuboso o despejado el resto del día. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte al sur de Jandía.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en Puerto del Rosario: 22 y 27 °C
GRAN CANARIA
En el norte, por debajo de 1000 a 1100 metros, predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías durante la primera mitad del día, y apertura de algún claro por la tarde. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en medianías del sur, donde localmente se podrán alcanzar los 30 - 32 ºC. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte y probables rachas localmente muy fuertes en vertientes sureste y oeste durante las horas centrales. Brisas en costas suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en Las Palmas de Gran Canaria: 22 y 25 °C
