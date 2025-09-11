Aemet prevé lluvias y viento fuerte en el norte de Canarias este viernes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este viernes cielos nubosos con posibles lluvias en el norte de la islas más montañosas y poco nubosos en el resto, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso en el interior y viento del nordeste moderado.

Habrá intervalos de viento fuerte en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas.

En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del norte y nordeste de fuerza 4 o 5 arreciando a 6, marejada a fuerte marejada, y variable de fuerza 1 a 3 con marejadilla o mar rizada. Mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros que aumentará temporalmente a 3.

La previsión por islas es la siguiente:

En el norte y oeste, predominio de cielos nubosos con apertura de claros por la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso con intervalos a primeras y últimas horas. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en zonas de interior.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en Arrecife: 22 y 29 °C

Nuboso a primeras y últimas horas, tendiendo a poco nuboso o despejado el resto del día. Temperaturas sin cambios. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte al sur de Jandía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en Puerto del Rosario: 22 y 27 °C

En el norte, por debajo de 1000 a 1100 metros, predominio de cielos nubosos con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en medianías durante la primera mitad del día, y apertura de algún claro por la tarde. Poco nuboso o despejado en el resto. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos de las máximas en medianías del sur, donde localmente se podrán alcanzar los 30 - 32 ºC. Viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte y probables rachas localmente muy fuertes en vertientes sureste y oeste durante las horas centrales. Brisas en costas suroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en Las Palmas de Gran Canaria: 22 y 25 °C