Los sindicatos médicos justifican la nueva jornada de huelga: "No vamos a parar hasta tener un estatuto propio"

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que han convocado una nueva jornada de huelga el 3 de octubre en protesta por el Estatuto Marco, han presentado este jueves un decálogo de propuestas para conseguir un estatuto propio del facultativo. Insisten, el papel del colectivo "se ha devaluado" y son ellos los que deben liderar la asistencia médica. Tener su propia normativa es algo que vienen reclamando desde que arrancaron las negociaciones del texto que regula las condiciones laborales del personal sanitario y no sanitario del Sistema Nacional de Salud.

Entre los motivos por los que volverán a parar en octubre -un paro al que, de momento, se sumarán sindicatos de Catalunya, Galicia y Madrid, aún no siendo convocantes y a los que los organizadores tienden la mano- han apuntado al principal problema que tiene el SNS: "la grave crisis que sufre la medicina pública". Miguel Lázaro y Víctor Pedrera, presidente y secretario general de CESM, respectivamente, y Rafael Ojeda, presidente del SMA comparecieron para desgranar esos motivos.

"Hito histórico"

Lázaro tachó de "hito histórico" la presentación de un texto propio, en el que llevan meses trabajando, que recoge esas razones por las que consideran que deben tener su marco normativo y que darán a conocer en distintos foros en las próximas semanas. "No es verdad que en España falten médicos. Lo que falta son médicos que quieran trabajar en el sistema público", señalan en un primero punto en el que piden que se reconozcan sus funciones específicas.

Ante las condiciones laborales que les ofrece el sistema público, muchos profesionales han optado por "fugarse" de España y, cada vez más, optan por trabajar en la sanidad privada. "Tenemos un problema serio de compañeros que optan directamente por irse a la privada", ha dicho Pedrera. La propuesta de Sanidad de que los jefes de servicio no puedan compatibilizar su trabajo en la pública con la privada, es otro motivo de descontento, han comentado.

Pero, han enfatizado, la crisis es mucho más profunda y atañe al propio modelo. "Esta devaluación del papel del facultativo en el sistema sanitario, asignando sus funciones a otros profesionales y equiparando administrativa y retributivamente a todos ellos dentro de un mismo grupo de clasificación profesional, solo conseguirá profundizar el actual deterioro de la sanidad pública", se han quejado.

Más diálogo

"Llevamos muchos meses trabajando con Sanidad para que acepten nuestras reivindicaciones, pero los cambios que se han hecho siguen sin satisfacer nuestras necesidades", han dicho los portavoces sindicales que han vuelto a repetir que el actual borrador supone una "discriminación para los médicos". Por eso, insisten. Necesitan su propia normativa: la regulación de su jornada laboral, de su jubilación, mejora en las condiciones salariales, abordar las guardias...

Una reclamación que la ministra de Sanidad, Mónica García, siempre ha rechazado aunque admite que el nuevo texto debe incluir un capítulo que recoja las particularidades de estos profesionales sanitarios. "Los próximos pasos son muy claros: nos estamos reuniendo con las comunidades para seguir trabajando, dialogando sobre el tema. El estatuto tiene grandes avances en derechos laborales, hay un cambio sustancial en eliminar la precariedad laboral y ordenar bien las jornadas. Seguiremos con reuniones", ha dicho este mismo jueves la ministra.

Sobre el paro previsto para el 3 de octubre, CESM y SMA han tendido la mano a otros sindicatos. El sindicato Metges de Catalunya (MC) ha anunciado que ha convocado una huelga de 24 horas desde las 8 horas del viernes 3 de octubre hasta las 8 horas del sábado 4, para el personal facultativo de la sanidad pública y concertada catalana. También los sindicatos médicos de Galicia, O´Mega y Simega, han anunciado conjuntamente un paro que coincide con el convocado a nivel estatal por CESM y SMA.

Más movilizaciones

Antes de la comparecencia de los representantes sindicales de los médicos, también en rueda de prensa, otras organizaciones con representación en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), denunciaron "la estrategia del Ministerio de Sanidad de querer dar por cerrada la reforma del Estatuto Marco sin agotar la negociación y sin abordar cuestiones que siguen siendo irrenunciables para las y los profesionales sanitarios".

Rueda de prensa de los sindicatos / SATSE

Los sindicatos iniciarán el próximo 16 de septiembre, en los centros de trabajo, un calendario de movilizaciones que contempla también una concentración el 1 de octubre a las puertas del Ministerio de Sanidad, sin descartar la convocatoria de huelga general en el sector. Los sindicatos CESM y SMA ya han señalado que no se sumarán a esas protestas.

Mejora salarial

"Nuestra prioridad es cerrar la negociación con un acuerdo, pero si el Ministerio remite la norma al Congreso de manera unilateral, no descartamos ninguna medida, incluso la huelga general", aseguran en un comunicado. Las organizaciones, que el 4 de septiembre decidieron no acudir a una reunión convocada por el Ministerio para abordar el texto, piden que el nuevo Estatuto Marco recoja una mejora salarial; un reconocimiento retributivo que se corresponda al nuevo modelo de clasificación profesional, y el acceso a la jubilación voluntaria, ya sea anticipada o parcial.

También, piden la generalización de la jornada de 35 horas semanales; el reconocimiento del solape de jornada -el tiempo adicional no remunerado que se dedica antes o después de la jornada para ofrecer información sobre su turno- para "asegurar la continuidad asistencial y la seguridad del paciente", así como la mejora de la jornada laboral, tanto ordinaria como complementaria.