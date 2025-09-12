Aviso de huelga de médicos por el calendario de exámenes del Servicio Canario de Salud

El Sindicato Médico Canario (CESM Canarias) convoca concentraciones hoy en todos los hospitales del Archipiélago y lanza un preaviso de huelga para el día 22 de septiembre en respuesta a la decisión del Servicio Canario de la Salud (SCS) de convocar exámenes con solo 20 días de antelación -para el 29 de septiembre- y sin haber concluido la fase de méritos.

En la Mesa Sectorial de Sanidad que tuvo lugar el pasado 9 de septiembre, la Administración presentó el calendario de exámenes para los profesionales médicos y facultativos sin margen de negociación, pese a la negativa de la inmensa mayoría de los sindicatos de la mesa.

El CESM Canarias manifestó su rechazo a este calendario «improvisado y contradictorio», en palabras del sindicato, que también lo calificó en un comunicado de «disparate monumental».

Grave perjuicio

«Tras tres años de recorrido del proceso, este proceder supone un grave perjuicio para los profesionales, como alteración de su organización personal y profesional (vacaciones, permisos, etc.) y serias complicaciones para el propio SCS, que debe reorganizar (e incluso anular) consultas, quirófanos, etc., para adaptarse a un cambio de planificación inicialmente previsto para los fines de semana», expresaron.

«Convocar los exámenes sin concluir el proceso de estabilización por méritos, especialmente en lo relativo a la adjudicación de plazas, agravará los problemas mencionados y generará una carga innecesaria, al incrementar el número de participantes debido a la incertidumbre creada por la ausencia de adjudicaciones definitivas», añadieron desde el CESM Canarias.

Las concentraciones tendrán lugar hoy en las puertas principales de todos los hospitales y Centros de Salud de Canarias a partir de las 09.00 horas.

Por otro lado, la huelga persigue el objetivo de garantizar los derechos de los facultativos, en caso de que la Administración persista en su negativa.