La cocaína provoca más infartos que nunca entre jóvenes canarios

En Canarias, cada vez son más frecuentes los infartos entre jóvenes, sobre todo, por consumo de drogas como la cocaína. Antes, los ataques cardíacos en personas entre los 20 y los 30 años solían verse en épocas festivas como carnavales o en fines de semana puntuales. Sin embargo, en los últimos años, el jefe de servicio de Cardiología del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (HUNSC), Julio Hernández, ha observado que ya no solo suceden en fechas señaladas, sino que también ocurren entre semana, «un martes o un jueves cualquiera y a mediodía».

El consumo de cocaína ha aumentado de manera notable en la población general. «Antes era más anecdótico, ahora se ve mucho más», argumenta el facultativo. No solo eso, también se inicia cada vez en edades más tempranas, con una prevalencia estimada de un 6% entre los adolescentes, según datos de un informe de la Asociación Española de Pediatría.

Al tomar esta droga, las concentraciones de adrenalina pueden incrementarse hasta cinco veces por encima de los niveles normales, provocando diferentes grados de taquicardia, vasoconstricción –estrechamiento de un vaso sanguíneo– y elevación de la presión arterial.

Detrás del 25% de infartos en menores de 40

La Sociedad Española de Cardiología calcula que la cocaína está detrás de uno de cada cuatro infartos en menores de 40 años. Es más, durante la primera hora tras el consumo, las probabilidades de padecer un episodio de esta índole se multiplican por 24.

Hernández advierte que una cuarta parte de los pacientes que sufren un infarto de miocardio fallecen antes de llegar al hospital, sin importar la edad. «La mortalidad es alta tanto en personas mayores como en jóvenes y, aunque es cierto que depende de la historia clínica de cada paciente, las secuelas pueden ser las mismas, algunos incluso pueden necesitar un trasplante», explica.

La tasa de mortalidad desciende

La tasa de mortalidad por infarto en Canarias ha disminuido de manera considerable en los últimos años. Si en 2011 las Islas registraban 58 muertes por cada 100.000 habitantes, en 2023 –último año con datos publicados por Sanidad– la tasa de fallecimientos había caído hasta los 39.

Por sexos, los hombres son los que salen peor parados. En los últimos doce meses registrados, 529 varones perdieron la vida por este motivo, frente a las 315 mujeres.

La Policía Nacional, frente a un alijo de cuatro toneladas de cocaína incautado en 2024 a 500 millas de Canarias. / Juan Carlos Castro

El riesgo es mayor en Canarias

En España, el riesgo medio de padecer un infarto es inferior al de los países del norte de Europa. Sin embargo, la alta prevalencia de diabetes y obesidad que arrastra Canarias la sitúan como una excepción.

Precisamente, el jefe de servicio de Cardiología en La Candelaria señala que, junto con las personas hipertensas o los fumadores, los isleños con diabetes y obesidad son los que más riesgo enfrentan.

Además de estos pacientes, al cardiólogo le preocupa sobre todo un sector de la población que también está en riesgo, pero que ni siquiera es consciente de ello. Casi la mitad de los canarios con diabetes tipo 2 no están diagnosticados y, por tanto, no saben que padece este problema. «En ellos, las probabilidades son especialmente altas porque, cuánto más se tarde en tratar esta patología, mayor es la afectación a las arterias», destaca.

Evitar un segundo susto

El Servicio de Cardiología del hospital tinerfeño no solo se centra en esta prevención primaria, dirigida a quienes nunca han tenido un infarto, sino que también destinan buena parte de sus esfuerzos a la prevención secundaria, para cuidar a aquellos que ya han tenido ataques cardíacos.

Hernández apunta que, tras un primer infarto, el riesgo de sufrir un nuevo evento cardiovascular es muy elevado, en especial en los primeros meses. Es más, uno de cada cuatro afectados experimenta otro ataque en los dos años siguientes. Al respecto, la evidencia científica ha demostrado que, con un control óptimo de los factores de riesgo se puede reducir de forma significativa la recurrencia de eventos y la mortalidad.

Para que estos pacientes adopten hábitos de vida saludables, el complejo hospitalario ha desarrollado una campaña, apodada Tu Línea Roja 55, junto a la farmacéutica Novartis y la organización Cardioalianza. Con esta iniciativa, quieren demostrar que para evitar nuevos sustos es importante reducir el colesterol LDL, también conocido como colesterol malo.

Rehabilitación cardíaca

Esta y otras campañas temporales complementan el resto de acciones que desarrolla la Unidad de Rehabilitación Cardíaca de La Candelaria, un espacio que nació en 2022 con la idea de mejorar la calidad de vida de quienes ya han sufrido un infarto. Allí, el habitual equipo de facultativos se une con profesionales de diferentes áreas como Neumología, Endocrinología y Nutrición, Urología y Trabajo Social con un fin claro: disminuir la mortalidad y los ingresos.

En esta unidad, los pacientes son reeducados hacia una vida más saludable. Algunos incluso reciben terapia para dejar el tabaco u otros hábitos tóxicos. También les enseñan a interpretar analíticas y les ayudan a ajustar su peso a través de una dieta más equilibrada y alejada, por ejemplo, de alimentos refinados. «Los pacientes se sienten mucho mejor cuando pasan por esta unidad y la posibilidad de un nuevo evento se reduce de manera considerable», subraya.