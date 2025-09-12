Ni imposibles ni eternas: estas oposiciones son la puerta de entrada más fácil a la Administración pública

La palabra “oposiciones” suele despertar respeto, esfuerzo y largas horas de estudio. Sin embargo, no todas las pruebas son iguales ni exigen la misma preparación. Desde distintas comunidades en redes sociales se recuerda que ninguna oposición es fácil, pero también se apunta a aquellas que, por requisitos académicos y temario, resultan más asequibles para quienes buscan estabilidad en la Administración Pública.

En un país donde cada año miles de personas se lanzan a preparar exámenes oficiales, contar con información clara puede marcar la diferencia entre un intento frustrado y una plaza asegurada. Auxiliares, administrativos, justicia o informática son algunas de las opciones que, hoy por hoy, figuran entre las más accesibles para empezar una carrera en el sector público.

Auxiliar administrativo: la puerta de entrada más común

Entre todas, el cuerpo de auxiliar administrativo del Estado es el que más veces se repite como opción asequible. Con solo la ESO como requisito, un temario corto y un nivel de dificultad bajo, se convierte en la forma más directa de entrar en la Administración.

Es una de las oposiciones con mayor tradición, porque abre muchas puertas con un esfuerzo asumible, destacan desde las comunidades de preparación.

Administrativo del Estado: un paso más, pero aún asequible

Si el aspirante cuenta con el título de Bachillerato, puede optar al cuerpo administrativo del Estado, que amplía un poco más el temario, pero mantiene una dificultad baja-media.

Los expertos insisten en que se trata de un escalón natural para quienes buscan un puesto estable con funciones administrativas de mayor responsabilidad.

Auxilio judicial: breve y directo

Otro de los cuerpos señalados como asequibles es el de auxilio judicial. Con la ESO como requisito y un temario breve en comparación con tramitación o gestión, la dificultad se sitúa en un nivel bajo-medio.

“Es una oposición práctica, bien estructurada y con un temario que permite compatibilizar con otras actividades”, señalan opositores que han pasado por este camino.

Tramitación procesal: un peldaño intermedio

Para quienes cuentan con Bachillerato, la tramitación procesal representa un reto algo mayor. El temario es similar al de auxilio judicial, pero un poco más amplio. La dificultad se clasifica como media, aunque las oportunidades laborales en juzgados y tribunales lo convierten en una opción muy valorada.

Gestión de la Administración Civil: más exigente, mejores sueldos

En un nivel superior aparece la gestión de la Administración Civil del Estado, que requiere título universitario. Su temario es más denso y técnico, con una dificultad medio-alta, pero a cambio ofrece salarios más elevados y posibilidades de promoción interna.

Informática: el momento de los TAI

Uno de los cuerpos con más plazas en la actualidad es el de Técnico Auxiliar de Informática (TAI). Exige Bachillerato, cuenta con un temario asequible y una dificultad baja-media. El punto fuerte son las convocatorias masivas que se están publicando en todo el país.

“Es el momento de lanzarse, porque hay plazas disponibles en prácticamente todas las comunidades”, indican desde la academias . No obstante, cabe destacar que “elegir la oposición más fácil no siempre significa elegir la menos exigente, sino aquella que mejor se adapta a las circunstancias personales de cada aspirante”.