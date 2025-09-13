El calor seguirá este domingo en Canarias con máximas de hasta 34 grados
La Aemet prevé altas temperaturas en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, además de viento fuerte en algunas zonas
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que este domingo persistirá el calor en el archipiélago, con máximas que podrán alcanzar los 34 grados en zonas del interior de Gran Canaria y Tenerife. También se esperan temperaturas elevadas en Lanzarote y Fuerteventura, especialmente en el sur, sureste y oeste de estas islas.
En el mar, el viento soplará del noreste con intensidad variable, llegando a fuerza 5 o 6 y ocasionalmente a 7 en el noroeste y sureste durante la madrugada. Habrá marejada o fuerte marejada en esas áreas, mientras que en el noreste se prevé marejadilla. En el suroeste, predominarán vientos flojos con mar rizada y mar de fondo del norte de entre 1 y 2 metros.
Predicción por islas para este domingo:
TENERIFE
Intervalos nubosos en el norte, que tiende a poco nuboso durante el día. En el nordeste, nuboso por debajo de los 700 - 900 metros. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso en medianías de la vertiente sur. No se descarta que localmente se puedan alcanzar los 30 °C en zonas de las vertientes oeste, sur y sudeste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertiente sureste, extremo noroeste y vertiente sur del área metropolitana, donde no se descartan rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día, más probables en la vertiente sureste. Brisas en el oeste.
Temperaturas mínimas y máximas en Santa Cruz de Tenerife: 23 y 29 °C.
LA GOMERA
Poco nuboso en general, salvo en el norte, por debajo de los 800 metros, donde se esperan intervalos nubosos durante la madrugada y últimas horas del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en cumbres y vertientes noroeste y este, donde son probables rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día principalmente. Brisas en el suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas en San Sebastián de La Gomera: 24 y 27 °C.
LA PALMA
Intervalos nubosos en el norte y este por debajo de los 800 metros, con apertura de claros durante las horas centrales. En el resto de zonas, poco nuboso con algún intervalo de nubosidad alta por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso. Se podrán alcanzar los 30 °C en medianías y zonas bajas de la vertiente oeste. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste así como en la zona de El Paso, donde son probables rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día principalmente. Brisas en costas del oeste.
Temperaturas mínimas y máximas en Santa Cruz de La Palma: 23 y 27 °C.
EL HIERRO
En el norte, intervalos por debajo de los 800 metros que tienden a poco nuboso por el día. En el resto de zonas, poco nuboso, con intervalos de nubosidad alta por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo oeste y en la vertiente sureste, donde son probables rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día. Brisas en costas al suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas en Valverde: 17 y 20 °C.
LANZAROTE
Cielos despejados en general, salvo en el norte donde se esperan intervalos durante la madrugada y últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas en ligero ascenso, especialmente en el interior de la vertiente sur, donde se podrán localmente los 30 - 32 °C. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el interior de la mitad sur durante la segunda mitad del día.
Temperaturas mínimas y máximas en Arrecife: 22 y 30 °C.
FUERTEVENTURA
Cielos despejados en general, salvo en los litorales este y oeste donde se esperan intervalos durante la madrugada y últimas horas. Temperaturas mínimas con pocos cambios, las máximas en ligero ascenso, especialmente en el interior. En el interior sureste se podrán alcanzar 30 - 32 °C. Viento moderado del nordeste ocasionalmente fuerte al sur de Jandía a últimas horas.
Temperaturas mínimas y máximas en Puerto del Rosario: 21 y 29 °C.
GRAN CANARIA
Nuboso en el norte por debajo de los 700 metros. En el resto de zonas, despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ascenso ligero de las mínimas en medianías de la vertiente sur. Se podrán alcanzar los 34 °C en el interior de las vertientes oeste, sur y sudeste. Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes sureste y oeste, donde no se descartan rachas muy fuertes durante la segunda mitad del día. Brisas en costas suroeste.
Temperaturas mínimas y máximas en Las Palmas de Gran Canaria: 23 y 26 °C.
