Lo llevan más personas en Madrid que en el Archipiélago: la historia del nombre canario más popular

De topónimo lanzaroteño a nombre de pila: en los años setenta, Yaiza saltó del mapa a la partida de nacimiento. Acumula 14.643 registros según el INE y, paradójicamente, tiene mayor colonia en Madrid que en Canarias.

Fresca, exportable y con un relato que no figura en las crónicas antiguas y fue impulsado por dibujos animados y folletos de sol y playa.

Un topónimo

Yaiza hunde sus raíces en la toponimia aborigen de Lanzarote: designaba el área de El Rubicón, el primer asentamiento europeo en Canarias (1402) y antiguo enclave guanche.

El nombre reapareció en la segunda mitad del siglo XX como apelativo de niña y, en apenas unas décadas, ha escalado hasta convertirse en el nombre aborigen más frecuente en el Archipiélago para ellas y a nivel general en toda España.

Es el topónimo de una comarca costera al sur de Lanzarote, documentada en crónicas de conquista y en la cartografía de Leonardo Torriani (1588).

Sin embargo, a finales de los años 70, movimientos canarios de recuperación de la memoria prehispánica impulsaron su uso como nombre propio.

En la década de 1980 comienza a aparecer de forma testimonial en los registros civiles de Canarias y ya en los 90 gana impulso. Con la llegada del nuevo siglo las cifras de mujeres a las que llaman Yaiza se cuentan por centenares cada año.

Un chico llamado Yaiza

Aunque casi siempre es femenino, en España existen unos 16 hombres inscritos con el nombre Yaiza, aproximadamente el 0,11% del total de portadores.

Lo llamativo es que gran parte de los hombres que llevan ese nombre nacieron en la Península, por lo que se conjetura que la sonoridad atrajo a sus progenitores sin dar mayor importancia a su predominante uso femenino.

En cualquier caso, la presencia del nombre en masculino es residual, por lo que las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) no reflejan donde residen estos individuos.

En total, son 14.643 mujeres que llevan ese nombre en el país, convirtiéndole en el nombre aborigen de Canarias más popular. La expansión peninsular comenzó con la migración canaria y la difusión mediática y hoy hay más Yaizas en Madrid (2.288) que en todo el Archipiélago (2.106).

Etimología

No existe un etimología “aborigen” oficial para Yaiza registrada en las crónicas de conquista. Todos los estudios serios coinciden en que el nombre proviene del topónimo y no de una palabra con significado en idioma original.

La obra académica de referencia —Diccionario de Toponimia de Canarias: Los Guanchismos (ULPGC)— documenta el nombre como topónimo de Lanzarote y recuerda que la primera forma cartográfica es “Iaiza” en el mapa de Leonardo Torriani (1588).

Advierte, además, de que la pronunciación histórica es /yáisa/ y de que la grafía con z (Yaiza) es una ultracorrección moderna. De hecho, en documentación antigua se escribe con s (Yaisa, Jaisa, Yaysa). Tanto es así que hay 164 mujeres que así se llaman en España y curiosamente ninguna en la provincia de Las Palmas.

En cuanto a su significado, el gran comparatista Wölfel “renuncia a su interpretación” por falta de paralelos bereberes claros. Es, hoy, la postura más sólida.

Hipótesis amazigh (bereber)

Hay propuestas filológicas que intentan anclar el topónimo en raíces amazigh. Ignacio Reyes lo deriva de una base reconstruida *gayaz/ğayaz → yayəz-a, con sentidos como “incisión, tatuaje; por extensión, cinturón” (-a final como demostrativo o morfema de género). Es una propuesta razonada, pero no canónica.

En el propio portal de la ULPGC se cita una propuesta de Abraham Loutf: un femenino taisa (chelha) relacionado con la raíz EKS ‘hierba fresca, pasto’, que permitiría entender Yaisa como ‘lugar de pasto’. De nuevo, es conjetural y no hay consenso.

Un nombre sin traducción… y sin princesa

Según la versión más difundida, Yaiza habría sido una princesa guanche, hija del mandatario que gobernaba la comarca sur de Lanzarote.

La historia cuenta que su piel cambiaba de color con la luz del atardecer como un arcoíris, de ahí que su nombre se asocie con ese fenómeno. La leyenda narra que, tras la llegada de los conquistadores europeos, Yaiza negoció en solitario la paz con Jean de Béthencourt al entregarle una flor mágica recogida en los riscos volcánicos, salvando así a su pueblo de la guerra.

Esta historia, que incluye sacrificios nocturnos, la aparición de un fénix en las dunas y un amuleto de obsidiana forjado por los sabios de la isla, carece de respaldo en las crónicas de la conquista o en los antiguos vocabularios guanches.

En Los Lunnis

Ayudó a asentarse en la creencia popular el capitulo de la serie infantil de RTVE Lunnis de Leyenda dedicado a la supuesta princesa Yaiza. Se emitió en Clan TV en julio de 2018 y está disponible en la web de RTVE y en plataformas como Apple TV o Youtube.

El capítulo cuenta la historia de Yaiza, una joven a la que su padre obliga a prometerse con un pretendiente al que no ama. La llegada del joven Acaymo abre una posibilidad: el padre propone una prueba entre ambos (traer una flor mágica de las montañas) y, gracias al valor de Acaymo, Yaiza acaba casándose con quien desea.

El episodio incluye la canción “La Princesa Yaiza”, editada dentro del álbum Lunnis de Leyenda Vol. 4 (2018).

Una fábula moderna

Así, reforzada por guías de viaje sin fundamento histórico, la princesa Yaiza es hoy una fábula moderna, un relato caribeño de colores y magia que alimenta el imaginario colectivo, pero que nunca pasó de ser un hermoso mito.

Un mito que ha ayudado a que Yaiza haya pasado de ser el nombre de un lugar histórico de Lanzarote a encabezar el ranking de los nombres aborigenes más populares en Canarias, además de afianzarse en toda España en menos de cuarenta años. Un ejemplo de cómo la onomástica rescata la memoria ancestral y la proyecta al futuro.