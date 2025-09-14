Pedro Lara, presidente de la AECC: «No podemos vivir de espaldas al cáncer»

El oncólogo Pedro Lara acaba de asumir la presidencia de la Asociación Española Contra el Cáncer en Las Palmas, tras tres décadas vinculado a la entidad. Con una larga trayectoria médica y académica, releva a Fernando Fraile con el compromiso de dar continuidad a su labor, reforzar la colaboración con otras asociaciones de pacientes y ampliar los programas de apoyo, prevención y divulgación en la provincia.

Tras más de tres décadas vinculado a la AECC, ¿qué significa para usted asumir ahora la presidencia de la Junta Provincial de Las Palmas?

Es una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, una satisfacción. Llevo vinculado a la Asociación desde que llegué a Las Palmas hace 30 años, y en este tiempo he formado parte de la Junta como presidente del Comité Técnico. Con los años llegan distintos encargos, y este es uno de los más importantes. La AECC tiene un papel muy relevante en la atención a los pacientes de cáncer y, en mi opinión, las asociaciones de pacientes cumplen una función esencial: son la voz de los pacientes ante dos colectivos clave, nuestros políticos —que asignan los recursos— y los profesionales sanitarios, para que adaptemos la asistencia a lo que realmente demandan.

Sucede a Fernando Fraile, quien ha liderado la Asociación durante ocho años. ¿Qué valoración hace de su legado y qué líneas de continuidad considera imprescindibles mantener?

La continuidad va a ser absoluta. Fernando Fraile sigue integrado en la Junta como secretario y miembro del Comité Ejecutivo. Además, la doctora Marta Lloret, jefa de Oncología Radioterápica del Hospital Doctor Negrín, asumirá la presidencia del Comité Técnico que yo ocupaba. El trabajo de Fernando ha sido extraordinario: ha aumentado la presencia de la AECC en la sociedad de Las Palmas, el número de socios, las ayudas a pacientes y familias y la actividad de la Asociación. No solo no habrá cambios, sino que potenciaremos todo lo que ya está en marcha.

Usted ha señalado que uno de los objetivos es incrementar la colaboración con otras asociaciones de pacientes. ¿Cómo se concretará esa estrategia?

Durante estas tres décadas hemos trabajado codo con codo con asociaciones de pacientes que realizan una labor extraordinaria. Desde la presidencia queremos intensificar esa colaboración para mejorar la eficiencia de los recursos, que siempre son limitados, y ofrecer la mejor atención posible a pacientes y familias. Todos compartimos el mismo objetivo: que quienes pasan por un cáncer, y su entorno, tengan el máximo acompañamiento y apoyo durante el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.

La nueva Junta también quiere reforzar los programas de difusión y educación sobre el cáncer y su prevención. ¿Qué acciones tiene previstas en este ámbito para llegar a la sociedad de Las Palmas?

Desde hace 20 años impulsamos la campaña Canarias contra el Cáncer a través del Instituto Canario de Investigación del Cáncer, con charlas y talleres en asociaciones vecinales, clubes culturales y centros de toda la provincia. Creemos que es esencial acercar la información a la sociedad: prevención, tratamientos, posibilidades terapéuticas. Una de cada dos personas y una de cada tres mujeres tendrá un cáncer a lo largo de su vida. No podemos vivir de espaldas a esa realidad: conocer la enfermedad es la base para tomar las mejores decisiones.

Con su perfil médico y científico —es director de Oncología del Centro Oncológico Integral de Canarias, Decano de la Facultad de Medicina y director del ICIC—, ¿cómo cree que esa experiencia puede aportar una visión renovada al frente de la Asociación?

No se trata de renovar, sino de crecer sobre lo que ya funciona bien. Como profesionales podemos acercar la AECC al colectivo sanitario y transmitir mejor qué necesitan los pacientes. Muchas veces lo que demandan no coincide con lo que pensamos los médicos. Tenemos que ser humildes: el protagonista es siempre el paciente y su familia, y nuestro deber es adaptar nuestras capacidades a sus deseos y necesidades.

Durante la etapa de Fernando Fraile, la estructura pasó de 8 a 26 profesionales y de 3 a 9 espacios. ¿Qué retos se plantea para seguir creciendo?

Ese crecimiento se debe al aumento de la demanda. Cuando la Asociación ofrece servicios útiles, las personas acuden. El pasado año se diagnosticaron casi 13.000 casos de cáncer en Canarias. Eso supone más pacientes, más supervivientes, más familias que necesitan apoyo psicológico, rehabilitación o recuperación. Seguramente habrá que ampliar espacios en el futuro para dar respuesta a esa realidad.

La Junta Provincial ha destacado por ofrecer servicios como fisioterapia, ejercicio físico y nutrición a pacientes y familiares. ¿Tiene previsto ampliar esta oferta de apoyo integral?

Sí, en función de la demanda y de la evidencia científica. La AECC siempre ha sido pionera: introdujo la psicooncología, el ejercicio físico para pacientes o los cuidados paliativos, que hoy asume el sistema público. Esa capacidad de adelantarse y de poner en marcha servicios necesarios seguirá marcando nuestro trabajo.

La AECC en Las Palmas ha recibido reconocimientos como el Premio Canarias 2023 o la Medalla de Plata de Cruz Roja en 2024. ¿Qué suponen estos galardones y cómo se traduce ese prestigio en el día a día con los pacientes?

Reflejan el reconocimiento de la sociedad. La gente conoce a la AECC, valora lo que hace y confía en ella. Es una asociación sólida, con una gran estructura profesional, que garantiza servicios de calidad, estables y duraderos. Con casi un siglo de historia, la AECC representa seguridad y confianza para los pacientes y sus familias.

Si mira al futuro, ¿cómo le gustaría que se recuerde su etapa como presidente de la AECC en Las Palmas dentro de unos años?

Lo ideal es que no se recuerde al presidente, sino que la Asociación siga creciendo, más fuerte, más estable y más organizada. Lo importante es que sea un punto de apoyo sólido para las personas con cáncer y también para sus familias y entorno. Porque no solo enferma el paciente: su círculo más cercano también necesita cuidados y acompañamiento.