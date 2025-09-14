Así podrás viajar gratis por Europa : consigue esta beca con un simple examen y podrás conocer nuevos destinos durate un año

La rutina académica suele terminar con la presión de los exámenes finales, pero para algunos estudiantes ese esfuerzo tendrá una recompensa inesperada: la posibilidad de viajar por Europa sin coste alguno durante un año entero.

Así lo propone la Beca Waynabox, una convocatoria que pronto anunciará su apertura y que promete unir lo mejor de la aventura y el aprendizaje. Solo diez preguntas, dos minutos de tiempo y la posibilidad de convertirse en uno de los diez afortunados que recibirán tres viajes sorpresa en destinos europeos.

La beca que nació en la universidad

El proyecto tiene un origen cercano. Los fundadores de Waynabox eran estudiantes universitarios cuando imaginaron la idea del “viaje sorpresa” y decidieron que querían premiar a otros jóvenes con experiencias únicas. “Queremos que los estudiantes viajen de una forma más fácil, divertida y espontánea, sorprendiendo con destinos que jamás hubieran elegido”, explican desde la organización.

Con más de 250.000 usuarios registrados, conocidos como wayners, la compañía busca ahora regalar una experiencia diferente con esta beca que combina cultura, entretenimiento y aventura.

Disneyland París / LP/DLP

Un examen fuera de lo común

Participar en la beca es sencillo. Cualquier estudiante matriculado en un centro educativo oficial en España puede hacerlo, ya sea de universidad, instituto o formación profesional. Solo hay que rellenar un formulario con los datos personales, recibir un enlace en el correo electrónico y lanzarse al examen online.

La prueba dura apenas dos minutos y consta de diez preguntas de cultura general, internet, música, TikTok, viajes y hasta letras de canciones populares. Un reto inesperado que convierte la evaluación en un juego.

¿Cómo ganar los viajes sorpresa?

El sistema de clasificación se basa en rapidez y aciertos. Los 500 mejores participantes entrarán en un sorteo final y diez serán los ganadores de la beca. Cada uno recibirá tres viajes sorpresa durante un año, con vuelos directos de ida y vuelta y alojamiento en hoteles de tres o cuatro estrellas.“Serán experiencias únicas en destinos que los estudiantes no conocerán hasta pocos días antes de embarcar”, remarcan los organizadores.

Los viajes son personales, aunque se pueden añadir acompañantes o extras pagando un suplemento. No incluyen comidas ni actividades adicionales, pero ofrecen la posibilidad de descubrir tres ciudades europeas diferentes en un mismo año, algo impensable para muchos estudiantes sin esta oportunidad.

Además, los ganadores podrán elegir las fechas que mejor les convengan, salvo en temporadas de alta demanda, donde pueden aplicarse recargos.Con 19 ediciones a sus espaldas, más de 380.000 participantes y casi 10.000 puntuaciones máximas registradas, la beca se ha convertido en un fenómeno estudiantil.

La nueva convocatoria abre justo al terminar los exámenes, un guiño perfecto para quienes buscan pasar del estrés de la biblioteca a la emoción de embarcarse en una aventura. “¿Serás tú el afortunado?”, desafían desde Waynabox.