La solidaridad cruza la meta entre colores y diversión en familia

La solidaridad lo ha vuelto a conseguir. Más de 500 inscripciones congregaba ayer la Rainbow Family Gran Canaria 2025, la carrera solidaria de colores que tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar a la Fundación Canaria Pequeño Valiente y su lucha contra el cáncer infantil.

La Rainbow Family Gran Canaria 2025 logra este año así más de 7.600 € recaudados a través de los dorsales vendidos, una cifra récord que supera todas las expectativas, a la que se añade además el dinero obtenido gracias a los stands recaudatorios y de venta de productos solidarios hasta los que los asistentes se han acercado para contribuir con su granito de arena.

Los alrededores del Teatro Pérez Galdós en pleno centro de la ciudad se convertían en una auténtica fiesta desde primera hora de la mañana. Música, buen ambiente y muchas ganas de disfrutar de una jornada deportiva en familia. La modalidad Kid era la encargada de estrenar recorrido. Los participantes, de hasta 9 años, cubrían 400 metros de carrera. Unos solos, otros acompañados de familiares y todos envueltos en los divertidos polvos Holi que teñían de color y diversión la carrera.

A continuación, era el turno de la Rainbow Family Fun Run, dos kilómetros de recorrido en familia, de nuevo entre los mil colores del arcoíris. Con salida en la plaza Stagno, la marea de colores salía en dirección a Francisco Gourier, Matula, Calle Mayor de Triana, Malteses, Rafael González, Torres y General Bravo, para bajar por San Bernardo y Arena y a la meta, junto al Teatro. Corredores de todas las edades cubrían esta distancia, cada uno a su ritmo, entre las risas y la música que hacen de este evento una cita muy especial en la que la carrera pasa a un segundo plano y la solidaridad y la diversión en familia se convierten en protagonistas.

No han faltado a la cita la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, el viceconsejero de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, Loreto Gómez, la directora de la Fundación DISA, Sara Mateos y el periodista y director de la Gala Pequeño Valiente, Roberto Herrera, acompañando al presidente y vicepresidenta de la Fundación Canaria Pequeño Valiente, José Juan Jerez y Montse Sánchez.

Precisamente hoy Roberto Herrera aprovechaba la cita para dar a conocer que ya hay fecha confirmada para la octava edición de la Gran Gala Pequeño Valiente, que tendrá lugar el próximo sábado 8 de noviembre con la presencia de artistas y sorpresas que la fundación irá desvelando en las próximas semanas. Una nueva cita con la solidaridad y la visibilidad del cáncer infantil.

Carla Campoamor destacaba que se trata de una cita «consolidada dentro del calendario de carreras especiales de esta ciudad, en la que se corre por hacer deporte y por solidaridad, para ayudar a una fundación que trabaja desde hace casi 20 años por los niños con cáncer y sus familias».

En palabras de Ángel Sabroso «es una fiesta del deporte y una fiesta de la familia, uno de los pilares que tenemos que proteger, impulsado por una de las asociaciones que da ejemplo cada día de lo que es la cohesión social y la construcción de una Canarias mejor».

Por su parte, José Juan Jerez aseguraba emocionado que la movilización ciudadana había estado «muy por encima de nuestras expectativas. Hemos vuelto a tener que cerrar inscripciones y aún había gente interesada, nos estamos planteando organizar una carrera con mil dorsales. Esta carrera deja claro que una parte muy importante de Pequeño Valente es la ciudadanía que nunca nos ha dejado de apoyar».

Una vez que todos los corredores cruzaban la meta les esperaba la Rainbow Fest Family, castillos hinchables, música y animación, restauración y un delicioso cochinillo gracias a la colaboración de Restaurante El Centro Guayadeque. 35 kilos de carne y otros tantos de papas arrugadas que han contribuido a seguir recaudando fondos para el trabajo de la Fundación y han puesto el broche de oro a una jornada para el deporte en familia y la solidaridad.

La Rainbow Family Gran Canaria 2025 está organizada por la Fundación Canaria Pequeño Valiente y Top Time Eventos gracias a la promoción del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias. Patrocina Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas. Colaboran Fundación Canaria Cajasiete, Fundación DISA y RIU Hotels and Resorts.