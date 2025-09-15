El Hospital Negrín acogió el examen para obtener el Diploma en Anestesiología y Cuidados Intensivos

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, acogió este sábado, 13 de septiembre, el examen para obtener el Diploma Europeo en Anestesiología y Cuidados Intensivos (EDAIC). Se trata de una prueba, supervisada por un representante de la Sociedad Europea de Anestesiología y Cuidados Intensivos (ESAIC), que se realiza por séptimo año consecutivo en el centro hospitalario. De esta forma, el Hospital Doctor Negrín es la única sede de la comunidad autónoma de Canarias en la que se lleva a cabo este examen.

La ESAIC es la principal organización europea de Anestesia, Cuidados Críticos, Dolor y Medicina Perioperatoria. Entre sus objetivos principales destacan, entre otros, promover la seguridad del paciente, además de la calidad de los cuidados, implementar la continuidad de la atención para mejorar el resultado del paciente, así como estimular y facilitar tanto la formación como la investigación de los anestesiólogos.

Para la obtención del EDAIC se han de aprobar dos exámenes; el primero de ellos, que se celebró este sábado, día 15, en las casi 100 sedes acreditadas en todo el mundo por la ESAIC, se desarrolló durante cuatro horas, divididas en dos bloques de dos horas, compuestas cada una de ellas de 60 preguntas con respuestas múltiples.

El segundo examen consiste en una prueba oral que se lleva a cabo ante un tribunal en el que plantean casos clínicos y se evalúa la capacidad de juicio del especialista. El objetivo fundamental de este examen, al que se presentan médicos internos residentes de tercer y cuarto año, así como especialistas en el área de Anestesiología, es lograr un estándar de conocimiento elevado y uniforme para toda Europa.