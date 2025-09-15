En la Península no la entienden: la expresión canaria que transforma la lectura en una fiesta

En España, cada esquina del mapa habla a su manera. Las palabras de uso local no solo nombran el mundo: lo reparten en matices, afectos y guiños que un forastero tarda en descifrar.

No están en los titulares ni siempre en los diccionarios, pero sostienen conversaciones enteras, marcan pertenencias y señalan fronteras invisibles entre barrios, islas y comarcas.

Entre las expresiones de Canarias, hay una que confunde a los foráneos, que al principio la entienden con la definición de una persona culta para luego darse cuenta de que, sí, culta puede ser, pero lo que seguro que es un novelero (o fiestero en el resto de España).

Del tenderete a la novela

En Canarias, novelero no es, de entrada, quien devora novelas. Es, como bien saben las abuelas, ese ser fiestero, callejero, curiosón, el que “se apunta a un bombardeo”, parrandea de casa en casa y no se pierde un tenderete.

Paradójicamente, la palabra suena a novela y ahí empieza el juego: ¿puede un novelero (de parranda) hacerse novelero (de lecturas)? Este artículo propone un puente entre ambos mundos.

En el uso canario, designa a la persona muy amiga de fiestas, novedades y guateques, la que va “de visita en visita” y suele estar al tanto del último chisme, del baile en el barrio o de la verbena al otro lado del barranco. No es tanto el lector empedernido como el animal social que se mueve por curiosidad y ganas de vida. Esa curiosidad será nuestra llave para acercarlo a la novela.

De la plaza al papel: la misma gasolina

Un novelero de los de parranda y un lector de novelas comparten una pulsión: entrar en historias ajenas. Quien se queda un rato más en la esquina “porque dicen que allí hay lío” entiende perfectamente la promesa de una primera página bien escrita: algo va a pasar.

La fiesta y la ficción ordenan el tiempo de forma parecida: hay un arranque (la convocatoria), un nudo (la música, los cruces, los malentendidos) y un desenlace (la madrugada, el camino de vuelta, el rumor que queda). Cambia el escenario, no el hambre de relato.

Manual para convertir la parranda en lectura

Empieza por el ritmo. Al novelero le gana el compás. Busca novelas con música de fondo (de barrio, de verbena, de guachinche) y capítulos cortos que se lean “entre visita y visita”. Tira de voz y de habla. Si la prosa suena a calle y a gente real, engancha. El novelero reconoce enseguida la cadencia de una conversación buena. Que haya gente dentro. Personajes que se cruzan, se chocan, se confunden, como en una romería. El lector-parranda quiere caras, enredos y anécdotas. Puertas abiertas. Historias que se lean de pie, en el tranvía o en el descanso del trabajo: relatos, crónicas, novelas de capítulos autoconclusivos. Lo local como atajo. Ambientaciones cercanas (una plaza conocida, una calle que existe, un club social, un bar con enyesque) dan anclaje al que viene de la vida en vivo.

Un guiño desde Canarias

La ironía es deliciosa: el gran novelista canario, Benito Pérez Galdós, escribió sobre calles, casas, tertulias, murmullos, todo lo que un novelero de hoy reconocería en dos páginas.

Si el novelero social busca “lo que se cuece”, la novela realista le ofrece lo que se cocina por dentro: por qué alguien llega tarde, qué se dijo en voz baja, de dónde viene ese silencio en mitad del baile. La literatura no contradice la calle, la ilumina.

Escenas que hermanan fiesta y ficción

El pregón como prólogo. Igual que un buen pregón abre la fiesta, el primer párrafo lo decide todo. Si te atrapa, te quedas; si no, sigues caminando.

Igual que un buen pregón abre la fiesta, el lo decide todo. Si te atrapa, te quedas; si no, sigues caminando. El corrillo como capítulo. En toda verbena hay un corrillo donde se reconstruye la noche: eso es un capítulo bien hecho, punto de vista y tensión incluidos.

En toda verbena hay un corrillo donde se la noche: eso es un capítulo bien hecho, y incluidos. El rumor como trama. Las historias se desplazan “de banco en banco”: en novela, eso se llama subtrama .

Las historias se desplazan “de banco en banco”: en novela, eso se llama . El amanecer como cierre. Toda fiesta pide desenlace, toda novela, última imagen que nos acompañe al salir.

Mini-guía “novelera” de lectura

Relatos cortos : una verbena en cada cuento; entras y sales sin perder el hilo.

: una verbena en cada cuento; entras y sales sin perder el hilo. Crónica urbana : para quien disfruta mirando gente , te enseña a verla mejor.

: para quien disfruta , te enseña a verla mejor. Novela coral : perfecta para noveleros: muchos personajes, muchas voces, escenas que se entrelazan .

: perfecta para noveleros: muchos personajes, muchas voces, escenas que se . Relectura festiva: vuelve a un clásico con ojos de parranda: busca el personaje secundario que “lleva la noche” sin ser protagonista.

No se trata de domesticar la fiesta, sino de alargarla. Un novelero que lee no “se queda en casa”: lleva la calle en el bolsillo. La novela no sustituye el murmullo de la plaza; lo prolonga cuando se apagó la música.

Y cuando vuelve la próxima verbena, el lector-parranda tiene más ojos, más oídos y más historias que contar.

Al final, el novelero de fiestas y el novelero de novelas son la misma persona: alguien que no quiere perderse lo que está pasando, ni en la esquina, ni en la página.