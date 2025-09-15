Este es el restaurante favorito de Samuel L. Jackson en Canarias: es único en su estilo

Samuel L. Jackson, uno de los rostros más icónicos del cine mundial, ha escogido Canarias como uno de sus destinos preferidos no solo para desconectar, sino también para disfrutar su increíble gastronomía.

En su regreso a la isla no podía acabar sin visitar su restaurante favorito, al que ya ha acudido en más de una ocasión. El Restaurante Fuji, ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, es la perdición del actor estadounidense. La última vez que el intérprete piso la isla fue porque se encontraba rodando la película The Beast.

La trayectoria de Samuel L. Jackson

El actor de Hollywood es conocido por su participación en algunas de las películas más taquilleras de las últimas décadas, como Star Wars, el Universo Cinematográfico de Marvel o Jurassic Park. Además, ha trabajado con grandes directores de cine. Sin embargo, el papel que lo catapultó a la fama internacional fue el de Jules Winnfield en Pulp Fiction (1994), dirigida por Quentin Tarantino.

A lo largo de su carrera ha sido nominado a importantes premios en el mundo del cine como los premios Óscar, los Emmy o los BAFTA, entre otros. En el año 2022, la Academía de Hollywood le otorgó un Óscar honorífico por su trayectoria y su gran aportación a la industria cinematográfica.

Gastronomía canaria

En 1967, un joven japonés de 25 años llamado Toshihiko Sato aterrizó en la isla y fundó en Las Palmas de Gran Canaria, Restaurante Fuji, el primer restaurante japonés de toda España. De esta manera, los españoles empezaron a conocer y saborear fusiones gastronómicas hasta entonces desconocidas.

La propuesta culinaria que presenta este local se aleja de lo convencional: no ofrecen la típica comida japonesa que actualmente sirven muchos establecimientos, sino que apuesta por una técnica y elaboración precisa buscando la excelencia, alejándose de lo simple y tradicional.

En 2007, Miguel Martínez asumió las riendas del restaurante tras la jubilación de su fundador y continúa prestando el mismo servicio exigente y cuidadoso que caracterizó a Sato.