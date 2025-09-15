Sanidad activa avisos por altas temperaturas en Tenerife, Gran Canaria y La Palma por el riesgo en la salud: estas son las zonas afectadas

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha emitido este lunes, 15 de septiembre, avisos de riesgo por calor en diversas zonas de las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma, respondiendo a los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el Ministerio de Sanidad.

Según las previsiones oficiales, entre el martes 16 y el viernes 19 de septiembre se espera un episodio de temperaturas extremas que pueden superar los umbrales de seguridad en determinadas comarcas.

Las altas temperaturas incrementan el riesgo de efectos negativos para la salud, especialmente entre personas vulnerables como personas mayores, menores, embarazadas o quienes padecen enfermedades crónicas.

Municipios afectados

Para Tenerife, se ha activado el aviso de nivel naranja, que implica un riesgo medio, en el área metropolitana, abarcando los municipios de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Candelaria, Tegueste, Tacoronte y El Rosario.

En La Palma, el aviso amarillo, que alerta de riesgo bajo, afecta a la zona Este (Barlovento, Breña Alta, Breña Baja, Puntallana, San Andrés y Sauces, Santa Cruz de La Palma y Villa de Mazo) y a Cumbres de La Palma (El Paso).

En Gran Canaria, se activa también la alerta amarilla para las zonas Este, Oeste y Sur (Agüimes, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Aldea de San Nicolás, Santa Lucía de Tirajana, Telde y Valsequillo de Gran Canaria), así como la zona de Cumbres (Tejeda y Vega de San Mateo).

Temperaturas máximas

Las previsiones estiman que las temperaturas podrán alcanzar hasta 37º C en el sur de Gran Canaria. Este calor intenso aumenta el riesgo de golpes de calor, deshidratación y complicaciones de salud, especialmente para los grupos de riesgo.

Las autoridades sanitarias insisten en tomar precauciones, como mantenerse hidratado, evitar exposiciones prolongadas al sol, utilizar ropa ligera y buscar lugares frescos o climatizados.

Recomendaciones

En virtud del aviso por riesgo de calor, la Dirección General de Salud Pública del SCS recuerda a la población las principales recomendaciones para hacer frente a estas altas temperaturas.

Población sensible y vulnerable:

Lactantes y menores de 4 años, mujeres gestantes y adultos >65 años .

. Personas con enfermedades previas respiratorias, cardiovasculares, renales, hipertensión .

. Personas con enfermedades crónicas: diabetes mellitus, obesidad mórbida .

. Personas con determinados tratamientos farmacológicos: diuréticos, laxantes, neurolépticos, anticolinérgicos, benzodiacepinas .

. Personas con déficits cognitivos o con falta de autonomía .

. Personas que consumen alcohol u otras drogas .

. Personas que realizan actividad física intensa al aire libre .

. Personas que viven solas, sin hogar .

. Personas con elevada exposición al calor por razones laborales, deportivas, ocio o turismo.

Síntomas probables

Sed intensa, debilidad, mal estado general, mareos, fatiga, náuseas, dolor de cabeza, calambres musculares, fiebre o temperatura inferior a lo normal, palpitaciones.

Y síntomas que indican gravedad: desmayo, convulsiones, coma.

Recomendaciones para la población general y especialmente en la sensible:

Evitar la deshidratación: beber agua y líquidos sin esperar a tener sed . Evitar cafeínas, bebidas azucaradas y energética y el alcohol.

. Evitar cafeínas, bebidas azucaradas y energética y el alcohol. Ingerir principalmente comidas ligeras, como ensaladas, verduras y frutas evitando las grasas y comidas abundantes.

Cuidar a las personas frágiles y vulnerables especialmente a menores, mujeres gestantes y personas mayores.

Protegerse del calor: