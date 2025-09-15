La Universidad Fernando Pessoa Canarias inaugura el curso con la investidura de su primer doctor y nuevos retos académicos

El solemne acto de apertura del curso académico 2025/2026 de la Universidad Fernando Pessoa Canarias (UFPC) reunió este lunes a autoridades, académicos, estudiantes y representantes institucionales en un paraninfo abarrotado. Entre recuerdos de los logros del año pasado y la mirada puesta en los nuevos retos, la ceremonia se convirtió en un ejercicio de balance, compromiso y celebración. Y también de enhorabuena, ya que tuvo lugar la primera investidura de un doctor en la universidad: la del especialista en medicina interna, oncología y radioterapia del Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque, Javier Burgos, por sus investigaciones sobre el cáncer de mama.

El arranque del acto estuvo a cargo del presidente y secretario general, Antonio N. Rodríguez, que dio paso a la proyección de la memoria visual del curso pasado en la que se hizo un repaso de las actividades y novedades del curso 2024/2025, en el que se contó con un total de 1.486 estudiantes. Con una oferta consolidada de 15 grados, cuatro másteres, dos programas de doctorado, un máster propio, cinco títulos de experto y un curso de habilidades básicas en odontología, la universidad destacó logros como la apertura de una nueva sede en Vegueta, para el máster en Psicología General Sanitaria, o el estreno del laboratorio de simulación, así como de la sala ECOE para el Examen Clínico Objetivo estructurado, la sala de readaptación deportiva o el laboratorio de Fisiología Humana del Esfuerzo y de Mecánica.

En la memoria también se destacó como, durante el curso pasado, se incorporaron nuevos laboratorios de investigación, se inauguró la ampliación de la clínica de Odontología, se amplió el laboratorio de terapia ocupacional y se abrió al público la Clínica de Rehabilitación, que hasta la fecha ha realizado un total de 535 consultas, entre otras novedades.

La UFPC resaltó la continuidad de los tratamientos en sus clínicas universitarias, como Psicovegueta, con más de 2.790 consultas atendidas, y la clínica dental, con 5.600, además de la celebración de diversas actividades académicas y científicas como las Jornadas Profesionales de Enfermería y Nutrición, la conferencia del Doctor José María Peiró sobre las competencias más demandadas que buscan las empresas en el mercado laboral actual o el I Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina.

Motivación

Tras este repaso, el acto de inauguración del curso continuó con el discurso de la representante de estudiantes, María Suárez, que lanzó unas palabras de motivación a los nuevos alumnos y alumnas que se enfrentan por primera vez a la vida universitaria. «Hoy no solo iniciamos un nuevo curso, sino una etapa llena de retos, oportunidades y aprendizaje», empezó diciendo la también estudiante de tercero de carrera, que estrena cargo tras ser elegida en el curso anterior. «Asumo este cargo con ilusión y compromiso, sabiendo que detrás de cada decisión están las voces de más de 1.400 alumnos y alumnas que confían en mí para transmitir sus inquietudes y también sus propuestas», añadió.

Suárez echó la vista atrás para recordar su primer día de clase en la UFPC e inyectar ánimo a las nuevas caras: «Recuerdo perfectamente mi primer día en esta universidad, los nervios, las dudas y al mismo tiempo, la emoción de empezar una etapa que sabía que iba a ser distinta a todo lo que yo había vivido anteriormente. Estoy segura de que muchos de los nuevos estudiantes que hoy nos acompañan sienten algo parecido, y quiero decirles que es completamente normal que, con el tiempo, esos nervios se transforman en confianza y esas dudas en aprendizaje», reflexionó.

La representante de estudiantes también hizo alusión a la importancia de la universidad no solo en el desarrollo profesional, sino en el personal, siendo un pilar clave en el que se aprende «no solo de los profesores y profesoras, sino también de los compañeros y compañeras, de las experiencias compartidas y hasta de los pequeños retos del día a día». Para Suárez, la UFPC es ya su «segunda casa», tal y como la definió, «un lugar de esfuerzo, pero también de amistades y de recuerdos que estoy segura durarán toda la vida».

La representante terminó su discurso poniendo el foco en su labor, comprometiéndose a estar disponible, a escuchar y acompañar a sus compañeros en el camino. «Mi objetivo no solo es llevar la voz de los estudiantes a los órganos de decisión, sino también fomentar una vida universitaria más activa, más participativa y más humilde. Porque la universidad no se construye únicamente desde las aulas, también desde las relaciones y los valores que compartimos cada día. Les deseo un curso lleno de retos superados, de ilusiones compartidas y de la satisfacción de saber que cada paso que damos aquí nos prepara para servir a la sociedad con responsabilidad y con valores», concluyó.

La investidura

A continuación, el turno de palabra recayó sobre el codirector de la escuela de doctorado, Pedro Carlos Lara, que fue el encargado de destacar que la UFPC ha completado en 2025 el primer doctorado de su historia, tras ser en 2022 la primera universidad privada de Canarias en acreditar un programa para poder obtener este título. «La obtención del grado de doctor garantiza el conocimiento por parte del alumno del método científico y su capacidad de transmitirlo a otros», explicó el codirector haciendo alusión a la importancia de este cargo.

Tras su discurso, fue el momento de la investidura del ya doctor, Javier Burgos, que se incorporó a la UFPC en 2018. «Ha realizado una importante actividad clínica e investigadora, especialmente en relación al tratamiento del cáncer de mama, con 11 artículos indexados publicados en los últimos cinco años. La calidad de los tres artículos incluidos en su tesis doctoral, presentada en abril del 2025 en este mismo paraninfo, excede con mucho lo exigido por nuestra universidad y por otras de nuestro entorno para obtener el grado de doctor», explicó Carlos Lara, resaltando que Burgos obtuvo la calificación cum laude por unanimidad tras la presentación de su exhaustivo trabajo.

El acto continuó con la entrega de una medalla al vicerrector de calidad, Alfonso Vallés, en reconocimiento a su «trabajo ejemplar» que se ha centrado en «consolidar una universidad moderna, rigurosa y comprometida». Le siguió la intervención del viceconsejero de Universidades e Investigación, Ciro Gutiérrez, que destacó como el inicio del curso representa siempre «un tiempo de innovación» y las tres misiones principales de la universidad: educar, investigar y transmitir conocimiento.

«En Canarias, desde el gobierno, trabajamos para fortalecer el sistema universitario en su conjunto. Y lo hacemos pelando por la calidad y asegurando que la oferta académica responda de manera adecuada a las necesidades sociales y económicas, siempre en un marco de transparencia y de rigor», indicó el viceconsejero.

Mirada crítica

Para cerrar el acto, fue el rector de la UFPC, Antonio J. Rodríguez, el encargado de poner la guinda a este comienzo del curso, resaltando el papel de la universidad como un lugar en el que se «cultiva la mirada crítica, se aprende a convivir con la diferencia y se construye su ciudadanía».

«Vivimos tiempos complejos, marcados por la polarización, el individualismo y las desigualdades crecientes. Tiempos en los que los conflictos geopolíticos, la guerra y la fragmentación social amenazan con debilitar los vínculos que sostienen nuestra democracia», reflexionó. Y, ante este contexto, aparece la experiencia universitaria como un foco que ilumina, como un «laboratorio de convivencia, de diálogo y de construcción colectiva», en palabras del rector.

«Aquí, en nuestras aulas, aprendemos a escuchar, a debatir con respeto, a ponernos en el lugar de la otra persona. Aprendemos que el civismo no se enseña con normas, sino con ejemplos. Que la empatía no es debilidad, sino fortaleza. Que la solidaridad no es caridad, sino justicia. Y que el sentido de comunidad, ese sentimiento de pertenencia que nos une más allá de nuestras diferencias, es el mejor escudo frente a la erosión de los valores democráticos», concluyó.