Los 47.000 alumnos de Formación Profesional en Canarias vuelven a las aulas

Arranca el curso para los más de 47.000 alumnos matriculados en alguna de las múltiples titulaciones que ofrecerá la Formación Profesional (FP) en Canarias entre finales de ese 2025 y el próximo 2026. Son, según datos facilitados este lunes 15 de septiembre por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, casi 2.000 alumnos más que en el curso anterior.

Nuevos centros

La gran novedad es la incorporación de cinco nuevos centros en el Archipiélago. Cuatro de ellos comenzaron a funcionar este mismo lunes en Valverde (El Hierro), San Sebastián de La Gomera, Morro Jable (Fuerteventura) y Santa María de Guía (Gran Canaria), respectivamente.

Acto oficial

Fue precisamente este último espacio el escogido para el acto institucional de inicio de las clases al que asistió el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y el consejero de Educación, Poli Suárez. Fuentes del Ejecutivo precisaron que también inició su actividad el nuevo CIFP de Telde, en Gran Canaria, aunque "este había adoptado la actual denominación desde febrero de 2025".

Otro detalle del inicio de curso. / LP

Las cifras de curso 2025/2026 para la FP en Canarias se completan con un aumento de grupos hasta llegar a los 2.600 en toda Canarias, 84 más que el curso anterior, y el trabajo de 4.000 docentes repartidos en los 175 centros educativos públicos de este tipo distribuidos por todas las Islas.

Una apuesta por la empleabilidad

Todas estas novedades respaldan la apuesta del Gobierno de Canarias por este tipo de formación con un significativo aumento en la oferta de ciclos formativos. "Hoy contamos con más ciclos y ,ças repartidos por todas las Islas, con nuevos centros que acercan la Formación Profesional a la ciudadanía y con una planificación territorial que está basada en criterios objetivos", aseguró Suárez. El objetivo es que la FP se convierta en un "pilar esencial" para la empleabilidad de "nuestra juventud, la igualdad de oportunidades y el crecimiento económico de Canarias".

Incorporación a las aulas, faltan las escuelas de idiomas

Con esta apertura de curso se completa la incorporación progresiva de todas las etapas educativas a las aulas, que arrancó en Canarias la semana pasada. En total, serán 240.000 los estudiantes que inician este nuevo curso la actividad lectiva en Canarias. El próximo 22 de septiembre será el turno de las Escuelas de Idiomas, con las que finalizará el calendario de inicios de curso en todas las etapas educativas en el Archipiélago.