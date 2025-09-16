Así es como un dispositivo luminoso revolucionará la seguridad vial en Canarias

En carretera, cada detalle importa cuando hablamos de seguridad. A partir del 1 de enero de 2026, un pequeño dispositivo luminoso será obligatorio en todos los vehículos de España. Ya no se trata solo de cumplir con la ley, sino de entender que hay decisiones que pueden marcar la diferencia entre un susto y una tragedia.

El creador de contenido canario Miguel Assal lo ha dejado claro en redes sociales, ya que él ya tiene su baliza V16 conectada y no por moda, sino por convicción. “Yo lo tengo claro, elijo LED ONE porque salva vidas”, afirma.

La V16 será obligatoria a partir de enero de 2026

La nueva normativa de la Dirección General de Tráfico establece que la baliza V16 conectada será el único dispositivo de preseñalización de peligro permitido en España a partir del 1 de enero de 2026, sustituyendo de forma definitiva a los tradicionales triángulos de emergencia.

El dispositivo cumple una doble función: avisa mediante luz intermitente de alta intensidad a otros conductores sobre la presencia de un vehículo detenido y, al mismo tiempo, comunica la ubicación exacta del incidente a la plataforma DGT 3.0, que redistribuye esta información en tiempo real a los paneles de mensaje variable en carretera y a los navegadores conectados.

“No todas las balizas son iguales”

Miguel Assal insiste en que no basta con comprar cualquier V16. “Si no está conectada con la DGT 3.0 y no te localiza en caso de emergencia, no sirve. Y esta sí lo está”, explica mientras sostiene una baliza LED ONE, fabricada en España con materiales reciclados y conectividad garantizada hasta 2041.

“Me entra hasta en el reloj potente y al ser más alta es más visible”, comenta entre risas. Pero no se trata de estética: el diseño elevado mejora la visibilidad lateral y frontal, incluso en condiciones adversas como niebla, lluvia o nieve.

La OCU alerta sobre las luces de emergencia V16 no homologadas que se venden por internet / LP/DLP

Seguridad desde dentro del vehículo

Una de las ventajas clave de la baliza V16 conectada es que permite su colocación sin necesidad de salir del vehículo. Basta con encenderla y colocarla sobre el techo, la ventanilla o la puerta del conductor gracias al imán integrado, evitando así el riesgo de atropello que implica caminar por el arcén.

El haz luminoso es capaz de hacerse visible hasta a un kilómetro de distancia en condiciones óptimas, lo que multiplica las opciones de reacción de otros conductores.

Visibilidad física y visibilidad virtual

Miguel resume este punto con claridad: “La antena GPS funciona mucho mejor, ya sea con sol, niebla o nieve. Y atento a este extra porque la flecha LED ONE se acopla a la ventanilla y aumenta su visibilidad lateral. Útil para grúas, operarios o cualquier coche que requiera esta extensión”.

Esta visibilidad adicional, unida a la capacidad de comunicar la localización exacta del vehículo a los centros de gestión del tráfico, crea una doble capa de seguridad: visual para quienes circulan cerca, y digital para todos los dispositivos conectados a la red DGT 3.0.

La baliza LED ONE incluye todos los elementos necesarios para su funcionamiento en su interior: chip GPS, tarjeta SIM no extraíble y conectividad automática. No hace falta emparejarla con una app, ni pagar suscripciones.

La ley exige una conectividad mínima de 12 años desde la compra, lo que garantiza que, una vez adquirida, se podrá usar sin costes adicionales hasta al menos 2038 o 2041, según el modelo. “Por estas razones y al ser obligatoria, yo no me la juego”, concluye Miguel.

Aunque en 2025 el uso de la baliza V16 conectada aún no es obligatorio, todo apunta a que su adopción masiva será clave para reducir los riesgos en carretera. La DGT ya ha confirmado que solo estos dispositivos homologados y conectados serán válidos a partir de enero de 2026.