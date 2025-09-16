Dormir bien no es un lujo: IKEA Canarias desmonta todos los mitos sobre colchones

Dormir bien es uno de los grandes retos de la vida moderna. El ritmo acelerado, el estrés diario y los hábitos irregulares hacen que muchas personas no consigan el descanso reparador que necesitan. Y aunque un buen colchón es clave para lograrlo, a menudo las decisiones de compra se toman basadas en mitos o ideas preconcebidas que poco tienen que ver con la ciencia del confort.

IKEA, especialista en descanso, conoce de cerca estas dudas y desmonta algunas de las creencias más comunes para ayudar a que cada persona encuentre el colchón que realmente se adapta a sus necesidades.

“En IKEA Canarias sabemos que dormir bien influye directamente en la calidad de vida. Por eso, nuestro compromiso es claro: ofrecer colchones que combinan confort, durabilidad, diseño sostenible y un precio asequible, siempre pensando en el bienestar de las personas”, destacan desde la marca.

Cuatro mitos que no te dejan dormir tranquilo

1. Más muelles no significa más calidad

Uno de los mitos más extendidos es pensar que cuantos más muelles tiene un colchón, mayor es su calidad. Sin embargo, la clave está en el diseño de esos muelles y en los materiales de las capas de confort que los acompañan, no en la cantidad.

Los colchones de muelles ensacados de IKEA están fabricados para distribuir el peso del cuerpo de manera uniforme y permitir la circulación del aire, lo que los hace más transpirables.

2. Un colchón más grueso no siempre es más cómodo

La comodidad no depende solo de los centímetros de altura, sino de factores como la postura al dormir o el peso corporal. Un colchón equilibrado que combine capas de espuma y/o muelles ensacados puede marcar la diferencia en cómo te levantas cada mañana.

Colchón de espuma ÅKREHAM / LP/DLP

3. Un colchón caro no garantiza mejor descanso

El precio no es sinónimo de calidad. Lo importante es que el colchón responda a las necesidades de cada persona. IKEA ofrece opciones que combinan confort y accesibilidad sin sacrificar durabilidad ni diseño.

4. Retirar un colchón viejo no es un problema

Muchos piensan que deshacerse de un colchón usado es complicado. IKEA Canarias ofrece un servicio de retirada y reciclaje sostenible, resolviendo esta necesidad de manera práctica y respetuosa con el medioambiente.

5. Elegir colchón no tiene por qué ser complicado

Para facilitar la decisión, IKEA pone a disposición herramientas como la Guía de compra de Confort y la posibilidad de probar el colchón durante 90 días, garantizando que la elección final sea la correcta.

Semanas del descanso: renovar el colchón con ventajas

Del 8 al 21 de septiembre, en todas las tiendas IKEA de Canarias se celebran las Semanas del descanso. Durante estos días, la compra de colchones incluye un 20% de descuento para la próxima visita a IKEA.

Se trata de una oportunidad para invertir en bienestar con la seguridad de contar con colchones diseñados y probados bajo los más altos estándares de calidad, con una garantía de 10 años.