Toda tu vida has puesto mal el parasol del coche: un mecánico explica cómo lo debes poner para que funcione correctamente

Los parasoles tienen una función muy importante: bloquear los rayos del sol para proteger y mejorar la comodidad dentro del vehículo. Esto es algo esencial si queremos mantener una conducción óptima, porque el calor que se queda en el habitáculo del coche es incómoda y peligrosa. Aunque su uso parece tan simple como sacar el objeto, estirarlo y colocarlo, la realidad es distinta. Un mecánico de Talleres Ebenezer explica por qué en la mayoría de las ocasiones lo instalamos de manera incorrecta.

Al verano le quedan pocos días, pero el calor sigue siendo incesante y no para. Los conductores que tienen que coger su coche a diario saben lo molesto que es entrar a un vehículo que ha estado expuesto al sol durante horas y que parezca un horno. Por eso, el uso correcto del parasol no solo mejora la comodidad y que no te de un mareo al sentarte, sino que también protege los materiales del salpicadero y los asientos, evitando el desgaste prematuro por la exposición al calor extremo.

El parasol debe ir al revés

Estos objetos están fabricados con materiales ligeros y reflectantes, como espuma de polietileno o una burbuja de aire recubierta con una capa de aluminio en el exterior. Esa superficie metálica es la que refleja la radiación solar y evita que el calor penetre con tanta intensidad en el interior del vehículo. Ahora, también se están haciendo con telas sintéticas con un tratamiento reflectante que permita reducir la temperatura y proteger los componentes del coche de la exposición directa al sol.

Por eso, la capa reflectante debe estar orientada hacia arriba, para que el sol impacte directamente sobre ella. "La forma correcta de usar el parasol es con la parte brillante o reflectante hacia afuera, no con la parte de los dibujos", señala el mecánico de Talleres Ebenezer. De este modo, el accesorio logra reflejar la radiación solar y evitar que se acumule el calor en el interior del vehículo.

Siempre debes colocar el parasol por el lado contrario al dibujo / Pinterest

El experto recuerda que mucha gente coloca el parasol al revés porque es más atractivo al mostrar el lado con ilustraciones o colores. Sin embargo, esto solo consigue el efecto contrario, aumenta la temperatura interior y la radiación que incide en el coche.

Esta recomendación práctica tan simple está corroborada por un estudio científico, que detalla la eficacia de orientar la superficie reflectante hacia el exterior, reduciendo así el calor acumulado en el habitáculo tras horas de exposición al sol.

Gracias a esto, los conductores pueden mejorar la protección de su coche sea la estación que sea para viajar de forma más cómoda y segura tras una larga exposición al sol.