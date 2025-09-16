La huella de la esclavitud en Canarias: así afectó la ley de vientres al nacimiento de bebés esclavizados

La llamada ley de vientres hace referencia a una legislación que cambió el destino de miles de niños nacidos durante épocas de esclavitud: establecía que los hijos de mujeres esclavizadas nacían libres. Sin embargo, este avance legal no tuvo una aplicación directa en el archipiélago canario, donde la esclavitud fue una realidad extendida y anterior a leyes como la Ley Moret de 1870, conocida como Ley de Vientres Libres.

La Ley Moret, aprobada en España en 1870, marcó un paso relevante en la abolición de la esclavitud en posesiones españolas como Cuba y Puerto Rico. Allí, los hijos de mujeres esclavizadas comenzaron a nacer legalmente libres.

No obstante, su espíritu liberador no se implementó de igual modo en Canarias, donde la esclavitud, tanto de personas locales como de africanas traídas al archipiélago, formó parte del sistema social y económico durante siglos.

Bebés nacidos como propiedad: la realidad en Canarias

La ley de vientres respondía a una lógica que perpetuaba la esclavitud: cualquier niño nacido de madre esclavizada heredaba automáticamente esa condición. Así, durante siglos, hubo nacimientos en Canarias donde los recién nacidos pasaban a ser considerados propiedad de otras personas desde su mismo nacimiento, explican en la cuenta de Instagram @axismundicultura.

Documentos históricos, como las partidas de bautismo conservadas en el Archivo Parroquial de Telde, aportan pruebas de esta realidad. Uno de los ejemplos más antiguos documentados en la ciudad corresponde a Francisca, bautizada el 26 de mayo de 1503 (primera partida de nacimiento en Telde). Hija de Diego, un hombre descrito como “horro” —término de la época para una persona esclavizada que había sido liberada— y de Catalina, su madre aún esclavizada, que pertenecía a un reconocido propietario de un ingenio azucarero local, Alonso de Mato.

La situación legal de Francisca quedó determinada por la de su madre: nació bajo la condición de esclavizada, ya que la ley vigente entonces dictaba que la suerte de la madre pasaba a la hija, perpetuando una cadena de servidumbre en la sociedad canaria.

El legado documental y la importancia de la memoria

Que hoy se conozcan estos episodios no sería posible sin la labor de archivos históricos, como el de las parroquias de Canarias, y la divulgación de Axis Mundi Cultura, que promueven rutas y contenidos para visibilizar el pasado esclavista del archipiélago desde una perspectiva antirracista, feminista y de memoria social.

La conservación de las partidas de bautismo, como la mencionada de 1503, es fundamental para entender la compleja herencia de la esclavitud en Canarias y cómo afectó a generaciones de familias. Historias como la de Francisca son recordatorios poderosos de los retos históricos sobre los que se han articulado la sociedad canaria contemporánea y refuerzan la necesidad de conocer, reconocer y trabajar desde la memoria histórica.