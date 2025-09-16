Los médicos canarios irán a la huelga ante el mutismo del SCS

El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) anunció ayer la convocatoria de una jornada de huelga el próximo 22 de septiembre, que también confirmó el Sindicato Médico Canario (CESM) tras las protestas en hospitales y centros de salud de toda Canarias el pasado viernes, así como la tramitación de una denuncia en los tribunales al Servicio Canario de la Salud (SCS) por desoír las demandas en relación a la OPE de estabilización.

Tras lanzar un ultimátum al SCShasta las 15.00 horas de ayer, que nunca obtuvo respuesta, el SEMCA y CESM seguirán adelante con una huelga indefinida como protesta por no anular la convocatoria en la oferta pública de empleo (OPE) para la estabilización del personal, prevista el próximo 29 de septiembre, sin haber concluido la fase del concurso de méritos.

La organización defiende en un comunicado que los plazos impuestos por la Ley 20/2021 y el decreto de OPE de Estabilización del SCS deben cumplirse y no pueden iniciarse exámenes hasta que se produzca el nombramiento de quienes ya han obtenido la estabilización vía adjudicación por concurso de méritos.

El procedimiento extraordinario de estabilización del personal sanitario en Canarias, derivado de la Ley estatal 20/2021, obliga a las administraciones públicas a reducir la temporalidad de sus plantillas por debajo del 8%. En el caso del SCS, este procedimiento supone la convocatoria de miles de plazas a través de concurso de méritos y oposición, tras más de una década sin oposiciones amplias en la mayoría de categorías.

Acusan a la consejera de Sanidad canaria, Esther Monzón, de «no haber hecho absolutamente nada para que el plazo del 31 de diciembre de 2024 culminara con éxito la completa ejecución de todos los procesos selectivos de estabilización», explican en una nota en la que señalan a Monzón como «un adalid de la contratación temporal pública y la gestora número uno de la contratación temporal».

También alertan del «incumplimiento» del segundo plazo de tres años, que habría terminado en junio, «y que según la jurisprudencia del Tribunal Supremo se exige a cualquier proceso selectivo para su completa y total ejecución», añade Semca.

Por su parte, el Foro de la Profesión Médica mostró ayer su apoyo a la segunda jornada de huelga nacional de médicos que convoca la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), como parte de la campaña de movilizaciones que se llevan a cabo para mostrar el rechazo al borrador de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

Los profesionales consideran «insuficientes» y «escasas» las propuestas de modificaciones ofrecidas para mejorar las condiciones laborales de los profesionales. En este sentido, los médicos reclaman una mejora de la clasificación profesional para el colectivo del Sistema Nacional de Salud, que consideran que deja fuera del marco «aspectos cruciales» como el desarrollo profesional continuo, la mejora del modelo retributivo o la regulación específica de la jornada laboral de manera que no quede ligada a las «necesidades del servicio», respete el descanso y la conciliación y sea retribuida adecuadamente según la formación y responsabilidad de los profesionales.