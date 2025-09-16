Monzón se sorprende ante las quejas de los médicos isleños

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, se mostró esta mañana sorprendida en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias ante las quejas de los médicos canarios por no anular la convocatoria en la oferta pública de empleo (OPE) para la estabilización del personal, prevista el próximo 29 de septiembre, sin haber concluido la fase del concurso de méritos.

«Estas cuestiones se han negociado con todos los sindicatos que tienen representación en la mesa sectorial y se acordó que después del verano se iba a proceder con el examen», contó. Asimismo, recordó que el temario lleva un año publicado, a disposición de todos los opositores.

Discrepancia

En este sentido, reconoció que «habiendo llegado a un acuerdo previo con el sindicato, y entendiendo que el temario no lo van a estudiar en un mes, no comprendemos y no salimos de nuestro asombro de esta queja». No obstante, confirmó que se reunirá de nuevo con los sindicatos, y todas las veces que haga falta.

Los médicos acudirán a huelga indefinida a partir del próximo martes, 23 de septiembre, tal y como lo habían anunciado ante el mutismo del Servicio Canario de la Salud (SCS) a sus peticiones: la publicación inmediata de las listas definitivas pendientes y el anuncio, previo a la celebración del examen, de todas las propuestas de nombramientos.

Sindicato médico

De hecho, el Sindicato Médico de Canarias (CESM Canarias) denunció la semana pasada que, en la mesa sectorial, la administración presentó el calendario de exámenes para los profesionales médicos y facultativos sin margen de negociación, pese a la negativa de la inmensa mayoría de los sindicatos de la mesa.

El diputado del grupo parlamentario Vox, Nicasio Galván, le había preguntado por los incentivos reales que se están ofreciendo para retener talento médico y garantizar una atención digna. Sin embargo, aprovechó la ocasión para recordarle a Monzón la situación actual con los médicos de las Islas. Le reprochó que algunos sindicatos la describen como «la adalid de la contratación temporal pública del país y la gestora número uno en contratación precaria y abuso de temporalidad».

Monzón, por su parte, se limitó –en esa primera intervención– a responder a la pregunta y recordó que la retención del talento y la escasez de facultativos es un problema estructural a nivel nacional que, en el caso de Canarias, la situación se agrava aún más por la insularidad. En este contexto, recapituló las diferentes acciones que el SCS ha puesto en marcha para retener a los profesionales.

Medidas para retener el talento

Hizo especial hincapié en el programa de posformación sanitaria especializada. «Con este plan garantizamos a 300 facultativos la posibilidad de continuar con sus tareas en el SCS durante tres años, ya que las plazas asistenciales ofertadas son en las mismas categorías que se han formado», explicó.

Asimismo, contó que «hemos avanzado en derechos laborales que refuerzan la fidelización como, por ejemplo, el abono del complemento de atención continuada en periodos vacacionales, de lactancia o de embarazo», apuntó.

De igual manera, explicó que las retribuciones del personal se actualizan anualmente, conforme lo dictamina la ley de presupuestos generales. O que desde la Consejería están trabajando para crear un espacio donde el proceso de movilidad voluntario sea abierto y permanente, que permita a los sanitarios trasladarse en cualquier momento del año sin necesitar una OPE.

Nicasio, por su parte, le señaló que «la situación que ella detallaba no se correspondía con la descripción que los médicos habían hecho sobre ella».