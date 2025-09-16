Tiempo para el miércoles en Canarias: calima y hasta 37ºC en el interior de estas islas

La calima y las temperaturas altas en el interior de las islas, que podrán alcanzar los 37º C en Gran Canaria, predominarán este miércoles en Canarias, según la Aemet.

En el mar habrá este o noreste 5 o 6, localmente 3 o 4 al noreste. Marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del norte de 1 a 2 metros. En la costa este, variable 1 a 3 y rizada.

Predicción por islas para este miércoles:

Cielos despejados, salvo en el noreste y este donde se esperan intervalos matinales, así como intervalos de nubosidad alta. Calima en altura, siendo más significativa durante la segunda mitad del día en zonas altas y sin descartar del todo que pueda afectar también en zonas bajas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, especialmente en el este. Con ello, se podrán alcanzar los 32-35 °C, especialmente en el zonas de interior. No se descarta que las mínimas no bajen de los 25 ºC en el interior oeste. Viento moderado del nordeste, siendo en general flojo del este en zonas altas y del interior.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 23 33

Cielos despejados con intervalos de nubosidad alta y media. Calima en altura, más significativa durante la segunda mitad del día en zonas altas, sin descartar que también pueda afectar a zonas bajas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero ascenso, especialmente en el este. Con ello, se podrán alcanzar los 32-35 °C, especialmente en el zonas de interior. No se descarta que las mínimas no bajen de los 25 ºC en el interior oeste. Viento moderado del nordeste, siendo en general flojo del este en zonas altas y del interior.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 22 29

GRAN CANARIA

Cielos despejados con intervalos de nubosidad alta y media. Calima, afectando principalmente medianías orientadas al sur y sus cumbres, y progresivamente también en zonas bajas y localmente en litorales, donde las concentraciones pueden superar los 200 microgramos por metro cúbico. En zonas bajas orientadas al norte la calima será menos significativa. Temperaturas en ligero a moderado ascenso en la vertiente norte y con pocos cambios o en ligero descenso en el sur. Las máximas podrán alcanzar 36 ºC en el interior, especialmente en vertientes sur y oeste y cuenca de Tejeda, sin descartar localmente 37 ºC. En medianías del norte es probable que se alcancen 34 ºC, en menor probabilidad zonas costeras del sudeste. Las mínimas podrán superar 26 ºC en vertientes sur y oeste. Viento flojo del este con intervalos de moderado, especialmente en zonas bajas. Brisas en costas del oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 24 29

Cielos despejados con intervalos de nubosidad alta y media, así como escasos intervalos de nubosidad baja en el litoral nordeste. No se descartan chubascos aislados por la tarde en el norte del Teide. Calima, afectando principalmente medianías orientadas al sur y sus cumbres, y progresivamente también zonas bajas y localmente a litorales, donde las concentraciones pueden superar los 200 microgramos por metro cúbico. En zonas bajas del norte la calima será menos significativa. Se esperan 34 ºC en medianías orientadas al sur y oeste, y menos extensamente en vertientes del norte y zonas del litoral sur. Las mínimas podrán superar 26 ºC en medianías del sur y en menor medida del norte. Viento flojo del este con intervalos de moderado, especialmente en zonas bajas. En el Teide flojo de componente sur. Brisas en costas del norte y oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 24 35

Cielos despejados con intervalos de nubosidad alta y media, así como escasos intervalos de nubosidad baja en el litoral norte. Calima, afectando principalmente medianías orientadas al sur y sus cumbres, y progresivamente también en zonas bajas y litorales, donde las concentraciones pueden superar los 200 microg. por metro cúbico. En zonas bajas orientadas al norte la calima será menos significativa. Temperaturas en ligero ascenso, especialmente las máximas en el norte. Se esperan 34 ºC en medianías orientadas al sur y oeste, donde las mínimas pueden no bajar de 26 ºC, y localmente en vertientes del norte y zonas costeras. Viento flojo de componente este con intervalos de moderado, especialmente en zonas del interior del oeste. A lo largo del día, amainará el viento y dominarán las brisas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 26 33

Cielos despejados con intervalos de nubosidad alta y media, así como escasos intervalos de nubosidad baja en el litoral nordeste. Calima ligera, aunque en zonas altas puede superar los 200 microgramos por metro cúbico a lo largo de la jornada y llegar a ser significativa. En zonas bajas orientadas al norte y oeste la calima será menos significativa. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero ascenso de las máximas en zonas costeras. Es probable que se alcancen los 34 ºC en la zona de El Paso, siendo más probable en la vertiente oeste, donde no se descarta que las mínimas no bajen de 26 ºC. No se descarta tampoco que localmente se alcancen en medianías del este también. Viento flojo del este con intervalos de moderado, especialmente en zonas bajas del noroeste y punta sur. Brisas en costas del oeste. En altas cumbres, moderado de componente sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 25 32

Cielos despejados con intervalos de nubosidad alta y media, así como escasos intervalos de nubosidad baja en el litoral norte. Calima, afectando principalmente medianías orientadas al sur y sus cumbres, y progresivamente también en zonas bajas y litorales, donde las concentraciones pueden superar los 200 microgramos por metro cúbico. En zonas bajas del norte la calima será menos significativa. Temperaturas en ligero ascenso, especialmente las máximas en el norte. Se esperan 34 ºC en medianías orientadas al sur y oeste, donde no se descarta que las mínimas no bajen de 25 ºC, y localmente en vertientes del norte y zonas costeras. Viento flojo de componente este con intervalos de moderado, especialmente durante la primera mitad del día, cuando no se descartan rachas localmente muy fuertes del sureste en cumbres y el Valle de El Golfo. Brisas en costas del norte.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 22 31