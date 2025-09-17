Con acantilados y jardín volcánico: el mirador de César Manrique que hay que visitar una vez en la vida

El Hierro comenzó a asomarse a su gran anfiteatro natural, el Valle de El Golfo, a través de un balcón que se pasea, se fotografía y se disfruta todo el año.

Convertido por mérito propio en icono insular, el Mirador de La Peña proyectó una nueva imagen de la isla con la firma de César Manrique, integrando arquitectura y paisaje mediante muros de piedra, jardines y grandes ventanales.

Fue inaugurado el 17 de junio de 1989 y, por su valor cultural, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2001, siendo así el único mirador diseñado por Manrique que ostenta esta declaración.

Antes de existir el conjunto, la cornisa del Risco de Tibataje ya ofrecía la vista. La intervención de finales de los 80 la ordenó y adaptó con senderos, plataformas y un edificio-mirador que se mimetiza en la ladera.

El enclave está en Guarazoca (Valverde), a una cota aproximada de 645–700 metros sobre el nivel del mar, lo que permite una vista panorámica de los Roques de Salmor y toda la depresión de El Golfo.

Mirador de La Peña en El Hierro / Casacanarias

Actuación integral

El proyecto, promovido por el Cabildo de El Hierro a finales del pasado siglo, comprendió edificación y jardines, aparcamiento, accesos, paseos, zonas ajardinadas y miradores, además del restaurante integrado en el propio edificio.

La arquitectura se adapta al desnivel con dos plantas, utilizando piedra volcánica y madera y recuperando soluciones de la tradición herreña.

La pieza se ubica en el borde oriental del escarpe, con terrazas y ventanales que enmarcan el paisaje sin imponerse desde la distancia; el resultado es un conjunto donde la mayor parte del impacto visual se percibe desde dentro hacia el valle.

La idea de Manrique

Fiel al lenguaje del artista, la intervención no es solo un “punto de fotos”: es un paisaje construido que suaviza la transición entre lo natural y lo humano con mampostería, jardines y grandes paños de vidrio.

El interior se destina exclusivamente al restaurante, mientras el entorno ajardinado funciona como espacio público de contemplación.

El mirador cerró puntualmente en diciembre de 2022 y en marzo de 2023 se acometió la climatización de salas y cocina. A finales de ese mes se inauguró un “Espacio Manrique” con serigrafías, cerámicas y fotografías del autor en el interior del complejo.

Valor geológico

Al ser un BIC en la categoría de Monumento, cualquier intervención en el Mirador de La Peña debe respetar su protección patrimonial y tramitarse conforme a la normativa cultural canaria.

Además, su razón de ser es mirar El Golfo, una depresión originada por un megadeslizamiento pleistoceno de enorme magnitud, lo que añade valor geológico a la experiencia de visita.

Así, La Peña permanecerá siempre como un símbolo tan turístico como estructural, actuando como una de las tantas cartas de presentación de la Isla