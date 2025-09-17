La trampa de la carne 'extratierna': lo que hay detrás de la etiqueta más jugosa del supermercado

Cuando lees la etiqueta en el supermercado suena casi irresistible: carne “extratierna”, lista para cocinar y, sobre todo, fácil de masticar. Pero detrás de esa etiqueta atractiva no siempre se esconde la genética del animal ni un proceso de crianza especial. En muchos casos, lo que llega a tu plato ha pasado por técnicas industriales que modifican su textura y, de paso, su peso.

Agua, sales y fosfatos

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado que una parte de la carne envasada con el sello “extratierna” contiene agua añadida en porcentajes de entre el 5% y el 40%. Ese líquido se introduce junto con sales y fosfatos, aditivos autorizados que retienen la humedad y hacen que la pieza se vea más jugosa. El resultado: carne aparentemente blanda… y un precio que, en parte, se paga también por agua.

Enzimas que ablandan

Otro truco habitual son las enzimas proteolíticas como la papaína (extraída de la papaya) o la bromelina (procedente de la piña). Estos compuestos rompen las fibras musculares y consiguen un efecto de “carne que se deshace sola”. Su uso está regulado en la UE, pero no siempre aparece destacado en la parte visible de la etiqueta.

Marinados y procesos mecánicos

Además de los aditivos, la industria recurre a marinados con ácidos suaves —cítrico, láctico o acético— que ayudan a suavizar la textura, o a tratamientos mecánicos como agujas y rodillos que literalmente “abren” la fibra muscular.

La normativa obliga a indicar en la lista de ingredientes que la carne contiene una “solución de agua y aditivos”. Sin embargo, lo que el consumidor ve a simple vista es la palabra “extratierna”, mucho más atractiva. Para asociaciones de consumidores, esta práctica raya el engaño, ya que el comprador cree que paga por carne de mayor calidad cuando, en realidad, parte del peso corresponde al agua añadida.

¿Se puede evitar? Sí. Los cortes naturalmente tiernos —como el solomillo o el lomo— ofrecen una suavidad real sin necesidad de inyecciones ni aditivos. También las carnes maduradas en seco (“dry aged”) ganan en sabor y textura gracias a un proceso tradicional que concentra las cualidades de la pieza, aunque su precio suele ser mayor.