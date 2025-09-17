Serra reclama 111 millones más para situar a las universidades públicas canarias en la media nacional

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, exigió esta mañana al Gobierno de Canarias un incremento de 111 millones de euros en la financiación de las universidades públicas del Archipiélago para que se sitúen en la media nacional. Recordó que actualmente las Islas destinan solo un 3,3% de su presupuesto a la enseñanza superior, frente al 5% de la media española, el 5,3% de Madrid o el 6% de Andalucía. «El gran reto es mejorar nuestra financiación, este es un tema clave», subrayó, antes de advertir que sin ese esfuerzo no se podrán resolver los problemas estructurales que arrastran las instituciones académicas.

La apertura del curso 2025-2026 estuvo marcada además por el compromiso social. Antes de entrar al Paraninfo, tanto Serra como el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se acercaron a un grupo de manifestantes propalestinos que exhibían pancartas en apoyo a Gaza. Ya en el acto, el rector pidió un minuto de silencio en memoria de las víctimas y anunció su intención de proponer al Claustro el nombramiento como Doctora Honoris Causa, a título póstumo, de Fátima Hassouna, joven fotoperiodista gazatí asesinada a los 25 años junto a toda su familia. «Hemos asistido a imágenes insoportables de muerte, sufrimiento y violaciones flagrantes de los derechos más básicos. Una violencia que desde la ULPGC nos negamos a normalizar», denunció el rector, que condenó «sin matices la brutal agresión de Hamás» y calificó de «desproporcionado, injusto y cruel exterminio» la ofensiva israelí.

En la imagen, el presidente Canarias, Fernando Clavijo (2i), y el rector de la ULPGC, Lluí­s Serra (1i), conversan a la entrada del Paraninfo con un grupo de manifestantes que piden el final de la guerra en Gaza y acusan a Israel de genocidio. / Angel Medina G.

Cifras récord en alumnado e investigación

En un contexto de tensiones internacionales y de debate sobre el futuro de la educación superior, la ULPGCabrió el nuevo curso con cifras históricas: 4.300 nuevos estudiantes, el número más alto desde 2015-2016, y más de 17.000 matriculados en total. Serra destacó que la institución «no ha sucumbido ni al auge desmedido de las universidades privadas ni al efecto de la baja natalidad», y atribuyó este éxito a la adaptación de los títulos y a la captación de alumnado procedente de la Formación Profesional.

Serra insistió en que la universidad ha perdido desde 2022 más de 26 millones de euros de poder adquisitivo, lo que ha limitado inversiones y programas estratégicos. «Podemos decir que estamos capeando la tormenta con esfuerzo y adecuadamente. Igual que en investigación, estamos mal financiados, pero a pesar de ello somos muy productivos, estamos en los rankings mundiales y seguimos dándolo todo», señaló.

Rectores / LP / DLP

El compromiso del Gobierno

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, recogió el guante y aseguró que el Gobierno regional parte de los 290 millones consolidados el pasado año y negocia con Hacienda un aumento para 2026. «Nuestro objetivo es aprobar un contrato-programa porque es primordial para la estabilidad de las universidades y para darles la seguridad que necesitan para seguir avanzando», afirmó. «Sé que es clave para lograr excelencia académica y mi compromiso es pelear cada euro en esta negociación».

El balance del curso anterior, presentado por la secretaria general Inmaculada González, puso de relieve los avances en todas las áreas del V Plan Estratégico Institucional. La ULPGC envió a más de 700 alumnos Erasmus a 46 países y acogió a 1.000 estudiantes internacionales; organizó 5.000 prácticas en empresa con más de 2.000 entidades colaboradoras; reforzó su política de becas con atención a la discapacidad y al entorno rural; y registró un récord en investigación, con 25 millones de euros en proyectos y convenios y 12 nuevas patentes que elevaron a 235 el total acumulado.

El informe incluyó además el refuerzo de la oferta en idiomas, con más de 1.500 acreditaciones en inglés, italiano y español como lengua extranjera, además de árabe y lengua de signos a través del CRAAL. Se organizaron tres escuelas internacionales de verano en Maspalomas, Fuerteventura y Lanzarote, y se consolidó el programa de emprendimiento spinON by ULPGC, con cuatro spin-off y diez startups. También destacó la iniciativa «Bridge to Africa», concebida como puente de colaboración universitaria con el África Occidental.

Esta mañana durante el acto de apertura oficial del curso 2025-2026, con la presencia del presidente Canarias, Fernando Clavijo (mesa, c); el rector de la ULPGC, Lluí­s Serra (mesa, 2d); y su homólogo en La Laguna, Francisco Garcí­a (mesa, 1d). / Angel Medina G.

Los canarismos como seña de identidad

La lección inaugural corrió a cargo de Teresa Cáceres Lorenzo, catedrática de Lengua Española, bajo el título ¿Están muriendo los canarismos?. Su respuesta fue categórica: no. Cáceres defendió que el español de Canarias vive un proceso de revitalización gracias a las nuevas generaciones, las redes sociales y la música urbana, y citó a artistas como Quevedo, Cruz Cafuné o D. Patricio como ejemplo de la incorporación del léxico isleño a discursos globales. «El Archipiélago es un laboratorio lingüístico único en el mundo hispánico», apuntó la profesora, que concluyó con un mensaje rotundo: «El español hablado en Canarias es un excelente español».

La ponente subrayó que los prejuicios que identifican los canarismos como vulgarismos o léxico en extinción son erróneos. Recordó la importancia del Diccionario histórico del español de Canarias, de Corrales y Corbella, y sostuvo que el léxico insular es hoy un activo cultural y económico con capacidad de generar identidad y diferenciación.

El público en el paraninfo de la ULPGC esta mañana durante la apertura del curso 2025-2026. / LP / DLP

Tres trayectorias premiadas

El capítulo de reconocimientos estuvo protagonizado por la entrega de las Medallas de la ULPGC. Juan Antonio Peña Quintana, doctor en Ingeniería Industrial y pionero de la Escuela de Ingenieros, fue homenajeado por su trayectoria investigadora y docente. Su nombre quedó ligado desde 2014 al salón de actos de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles. María Asunción Morales Martín recibió el reconocimiento tras más de tres décadas en el área de personal, donde dejó huella por su eficacia y trato cercano. María Victoria Bueno Almeida, directora del Servicio Económico Financiero hasta agosto y primera mujer en ejercer como gerente de la ULPGC, fue distinguida por su papel clave en la estabilidad económica de la institución y su liderazgo en la gestión de recursos.

En su discurso final, Serra se refirió también al papel de las universidades privadas en España. Admitió que algunas ofrecen docencia de calidad, pero advirtió de que «hay muchas que no reúnen las condiciones de universidad, desde el punto de vista de la calidad docente, del número de alumnos y profesores permanentes o de la investigación». Valoró por ello como positiva la decisión del Estado de regularlas, porque «con el marketing no se forman alumnos, hay que hacer docencia e investigación de calidad».

El presidente Canarias, Fernando Clavijo (1i), y el rector de la ULPGC, Lluís Serra (d), durante el Acto Solemne de Apertura del Curso 2025-2026. / Angel Medina G.

Mirada al futuro

La ULPGC reforzó además su participación en la alianza europea ERUA2, que agrupa a universidades innovadoras del continente. Serra destacó que este consorcio permitirá compartir programas de movilidad y proyectos de investigación con instituciones de Francia, Alemania, Grecia, Polonia y Bulgaria. «Formar parte de redes internacionales es fundamental para garantizar que nuestros estudiantes y profesores compitan en igualdad en el espacio europeo de educación superior», defendió.

El acto contó con la participación musical del timplista Domingo Rodríguez «El Colorao» y se cerró con la interpretación del Gaudeamus Igitur por la Schola Cantorum. En un Paraninfo solemne y reivindicativo, la ULPGC dio así la bienvenida a un curso académico marcado por el récord de alumnado, la defensa del patrimonio cultural canario y la exigencia de situar a la universidad pública en el lugar que le corresponde en la media española y europea.

La jornada concluyó con un mensaje firme hacia las instituciones. Serra reiteró que el objetivo es alcanzar la media nacional de inversión, aunque reconoció que será un camino gradual: «No pretendemos que la diferencia entre el 3,3% y el 5%, que representa 111 millones de euros, se solucione en el primer presupuesto. Pero es una realidad a la que queremos llegar». Paralelamente, el reconocimiento a Fátima Hassouna resonó como símbolo de la defensa de los derechos humanos, la libertad de prensa y la dignidad de las víctimas. La ULPGC inicia así el curso 2025-2026 con la vista puesta en el futuro, fiel a su lema de ser motor de conocimiento, cultura y justicia social para Canarias y para el mundo.